Senior Testare

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren testare till ett uppdrag i en större organisation verksam inom fordons- och finansområdet. Du blir en del av ett Front Office-team som arbetar med kund- och återförsäljarnära applikationer, där kvalitet, stabilitet och användarupplevelse står i centrum.
I rollen får du bidra genom hela utvecklingsprocessen och vara en viktig del i att säkerställa att lösningarna håller hög kvalitet från kravställning till leverans.
ArbetsuppgifterPlanera, genomföra och följa upp testarbete i agila utvecklingsteam.
Driva eller aktivt bidra till testautomatisering.
Samarbeta nära utvecklare och produktägare för att säkerställa kvalitet genom hela utvecklingscykeln.
Bidra till kvalitetssäkring av kund- och återförsäljarnära applikationer.
KravGedigen erfarenhet av testarbete i agila utvecklingsteam.
Erfarenhet av att driva eller aktivt bidra till testautomatisering.
Förmåga att arbeta nära utvecklare och produktägare för att säkerställa kvalitet från krav till leverans.
Erfarenhet av användarnära system.
