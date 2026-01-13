Senior Teknisk specialist e arkiv
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior teknisk specialist inom e-Arkiv 2.0 för ett uppdrag i en större organisation inom hälso- och sjukvård. Du kommer att ge specialiststöd kring förvaltning, felsökning, vidareutveckling och migrering av en e-arkivplattform baserad på KIBI Base (Omda), inklusive kvalitetssäkring av befintliga dataflöden in och ut ur arkivet.
Uppdraget omfattar bland annat nyinstallation av systemmiljö, migrering av mycket stora mängder metadata samt modernisering av lagringslösning i en produktionsnära och verksamhetskritisk miljö.
ArbetsuppgifterGenomföra nyinstallation av systemsetup (KIBI-sviten) i ny servermiljö inklusive redundansanpassningar.
Migrera metadata i stor skala från äldre SQL Server-miljö till ny klustrad serversetup.
Migrera befintlig lagringslösning från distribuerad filservermiljö till Powerscale.
Felsöka och genomföra rotorsaksanalys samt åtgärder i produktionsnära miljö avseende tjänster, klienter, integrationer och lagring.
Konfigurera och kvalitetssäkra KIBI Base-komponenter, inklusive indexering, cache samt export och import.
Genomföra utredningar inom IBO (krockutredningar), registervård samt hantera incidenter och avvikelser.
Utföra inläsning/import från avställda system samt utläsning/export till regionarkiv eller extern motpart.
Dokumentera nuläge och förändringar i konfiguration, flöden och beslut samt säkerställa överlämning till förvaltning.
Samverka med leverantörer vid avancerad felsökning och produktnära frågeställningar.
KravFlerårig, dokumenterad erfarenhet av KIBI Base och/eller eDas i produktion.
Djup förståelse för e-arkivets uppbyggnad, inklusive databas- och lagringsstruktur, tjänster och applikationer.
Dokumenterad erfarenhet av minst tre av följande i skarp miljö: WebClient, BlockSync, Barcode, Logview.
Erfarenhet av uppdrag med import från avställda system och export till regionarkiv eller extern part.
Förmåga att leda och genomföra IBO-krockutredningar eller registervård.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av KCP (Kodak Capture Pro), Infiniworx och AnyAppDataExchange kopplat till e-arkivflöden.
Kännedom om en specifik installation av e-Arkiv 2.0 i större organisation.
Kunskap om automatisering av drift- och utredningssteg.
Vana vid strukturerad incident- och avvikelsehantering samt rapportering.
Förmåga att snabbt genomföra nulägesanalys av konfiguration och flöden.
Erfarenhet av dataintegritetsanalyser mellan PU-tjänst och e-arkivets masterdata.
Förmåga att genomföra import- och exportkörningar med verifierad datamängd och spårbarhet.Så ansöker du
