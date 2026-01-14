Senior Teknisk Projektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en driven och erfaren teknisk projektledare till ett varuförsörjningsprojekt inom ett större moderniseringsprogram i retailmiljö. Du blir en central del i att säkerställa att tekniska plattformar och systemstöd utvecklas i takt med verksamhetens behov och höga krav på stabilitet och kvalitet.
I rollen samarbetar du nära produktägare, huvudprojektledare, lösningsarkitekter och en extern systemleverantör. Uppdraget har stort fokus på integrationer mot flera kringliggande system, där du fungerar som länken mellan verksamhet, lösningsarkitektur och externt utvecklingsteam.
ArbetsuppgifterDriva och koordinera tekniska leveranser med särskilt fokus på integrationsutveckling
Facilitera tekniska arbetsmöten med interna intressenter och extern leverantör
Stötta teamets agila arbetssätt, inklusive sprintplanering, uppföljning och daglig framdrift
Säkerställa tekniska förberedelser och incidenthantering inför pilot och utrullning
Säkerställa att relevant dokumentation finns på plats inför överlämning till drift och förvaltning
KravErfarenhet av teknisk projektledning inom systemutveckling och implementationsprojekt
Vana att arbeta med externa leverantörer och driva arbete i samverkansform
God förståelse för integrationsarbete och systemberoenden
Erfarenhet av agila metoder, gärna i rollen som Scrum Master, och förmåga att kombinera agila och traditionella arbetssätt pragmatiskt
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av logistik- och varuförsörjningssystem
Jira
Confluence
Figma
Kafka
