Senior Tekniker

TeknikFix Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm
2025-11-05


Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos TeknikFix Sverige AB i Stockholm

Vi söker en Senior Tekniker till vårt team på TeknikFix Sverige AB - ett av Sveriges mest snabbväxande företag inom renovering, service och försäljning av datorer och IT-utrustning.
Du blir en nyckelperson i vårt tekniska team, med ansvar för avancerad felsökning, kvalitetskontroll och stöd till både kollegor och kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsöka, reparera och uppgradera datorer (laptop, stationär, workstation)

Utföra noggrann QC (Quality Control) och slutkontroll innan leverans

Diagnostisera hårdvaru- och mjukvarufel, både på komponentnivå och systemnivå

Ansvara för dokumentation och spårbarhet i vårt interna system

Handleda och stötta juniora tekniker samt bidra till rutinförbättringar

Samverka med leverantörer kring reservdelar, garantier och tekniska frågor

Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av datorreparation, IT-service eller liknande

Djup kunskap inom hårdvarufelsökning, BIOS-konfiguration, komponenttestning

Erfarenhet av Windows-installationer, drivrutiner, imaging och diagnostikverktyg

God svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska

Ett strukturerat arbetssätt och känsla för kvalitet och noggrannhet

Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag med högt tempo och korta beslutsvägar

Moderna verktyg och utrustning i en ljus, välutrustad verkstad på Södermalm

Möjlighet att påverka och förbättra våra interna processer

Konkurrenskraftig lön och förmåner baserat på erfarenhet

God gemenskap i ett team med genuint teknikintresse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: jobb@citystormarknad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikFix Sverige AB (org.nr 556592-5624)
Ringvägen 90 (visa karta)
118 60  STOCKHOLM

Arbetsplats
City Stormarknad Sweden AB

Jobbnummer
9590793

Prenumerera på jobb från TeknikFix Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos TeknikFix Sverige AB: