Senior Tekniker
TeknikFix Sverige AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TeknikFix Sverige AB i Stockholm
Vi söker en Senior Tekniker till vårt team på TeknikFix Sverige AB - ett av Sveriges mest snabbväxande företag inom renovering, service och försäljning av datorer och IT-utrustning.
Du blir en nyckelperson i vårt tekniska team, med ansvar för avancerad felsökning, kvalitetskontroll och stöd till både kollegor och kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Felsöka, reparera och uppgradera datorer (laptop, stationär, workstation)
Utföra noggrann QC (Quality Control) och slutkontroll innan leverans
Diagnostisera hårdvaru- och mjukvarufel, både på komponentnivå och systemnivå
Ansvara för dokumentation och spårbarhet i vårt interna system
Handleda och stötta juniora tekniker samt bidra till rutinförbättringar
Samverka med leverantörer kring reservdelar, garantier och tekniska frågor
Vi tror att du har
Minst 5 års erfarenhet av datorreparation, IT-service eller liknande
Djup kunskap inom hårdvarufelsökning, BIOS-konfiguration, komponenttestning
Erfarenhet av Windows-installationer, drivrutiner, imaging och diagnostikverktyg
God svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska
Ett strukturerat arbetssätt och känsla för kvalitet och noggrannhet
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande företag med högt tempo och korta beslutsvägar
Moderna verktyg och utrustning i en ljus, välutrustad verkstad på Södermalm
Möjlighet att påverka och förbättra våra interna processer
Konkurrenskraftig lön och förmåner baserat på erfarenhet
God gemenskap i ett team med genuint teknikintresse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: jobb@citystormarknad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikFix Sverige AB
(org.nr 556592-5624)
Ringvägen 90 (visa karta
)
118 60 STOCKHOLM Arbetsplats
City Stormarknad Sweden AB Jobbnummer
9590793