Senior Systemutvecklare .NET och React
Avaron AB / Datajobb / Uppsala Visa alla datajobb i Uppsala
2026-02-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-07Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemutvecklare till en organisation som arbetar med digitala tjänster för en rättvis, transparent och effektiv förmedlingsprocess. Du blir en del av teamet som förvaltar och vidareutvecklar en plattform som stödjer hela kedjan från bostadsannonsering och ansökningshantering till hyresgästförslag och bankintegration.
Uppdraget innebär att du arbetar nära ett befintligt utvecklingsteam, tar ett stort eget ansvar och bidrar med teknisk vägledning för fortsatt utveckling och kvalitet i leveranserna.
ArbetsuppgifterDelta i det dagliga utvecklingsarbetet tillsammans med teamet
Utveckla och underhålla backend i C#/.NET samt datalager i MSSQL
Utveckla och underhålla frontend i React och TypeScript/JavaScript
Genomföra code reviews och kvalitetssäkra kod från andra utvecklare
Identifiera förbättringsmöjligheter och driva utvecklingsärenden framåt
Delta i sprintplanering, daily standups och andra agila ceremonier
Dokumentera tekniska lösningar enligt etablerade arbetssätt
Självständigt prioritera arbetsuppgifter i dialog med IT-chef och teamet
KravMinst 7 års erfarenhet av backendutveckling i .NET
Minst 7 års erfarenhet av MSSQL
Minst 3 års erfarenhet av utveckling i React och JavaScript/TypeScript
Minst 3 års erfarenhet av IAM och identitetslösningar (OAuth2, SAML)
Erfarenhet av integrationslösningar och REST API:er
Minst 3 års erfarenhet av CI/CD, exempelvis Azure DevOps eller likvärdigt
MeriterandeErfarenhet av att ta en ledande roll i det dagliga utvecklingsarbetet och stötta teamet med tekniska rekommendationerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7190335-1830255". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan (visa karta
)
753 40 UPPSALA Jobbnummer
9729485