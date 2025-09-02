Senior Systemutvecklare Backend
2025-09-02
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsultkollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Jobbeskrivning
Bygger moderna lösningar i Java Spring Boot
Utvecklar robusta REST API:er
Utvärderar och sätter upp eventdrivna integrationer med Kafka
Säkerställer hög kvalitet genom CI/CD och automatiserade flöden
Driftsätter och skalar lösningar på OpenShift
Din profil (Skall krav) * Minst 9 års erfarehet
Har en nyfiken inställning till både teknik och människor och gillar att utforska nya lösningar och utmana gamla sanningar.
Du bidrar till en öppen och prestigelös kultur där man vågar fråga, dela med sig och fira framsteg - och lära sig av sina misstag.
Du tror på teamets kraft, men tar också ansvar för din egen utveckling och leverans.
Du har jobbat med systemutveckling i minst fem år och känner dig hemma i ett modernt DevOps-tänk där kvalitet, leverans och innovation går hand i hand.
Du är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Sista ansökningdatum: 04-09-2025
Om Deploja Vi sysselsätter idag erfarna konsulter, inom bl.a. Systemutveckling, Test, Arkitektur, IT-Projektledning, IT-Säkerhet. Att jobba på Deploja är något helt annat än att arbeta på ett vanligt konsultbolag - och det är vi riktigt stolta över. Vad är det då som gör oss unika?
Vi erbjuder helt enkelt mer än bara hög lön och större frihet, det är bara början. Hos oss hittar du den arbetsmiljö och de möjligheter du förtjänar. Välkommen till Deploja, där gräset faktiskt är grönare!
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - vi uppmuntrar dig att välja en elbil för en mer hållbar framtid.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
*Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
