Senior systemutvecklare
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett omfattande digitaliseringsarbete hos en samhällsviktig aktör inom energisektorn. Fokus ligger på att utveckla, vidareutveckla och förvalta applikationer för styrsystem i en miljö där simulering, styrning och modernisering är viktiga delar av energiomställningen.
Här får du en roll som kombinerar hands-on utveckling med tekniskt ledarskap. Du blir en del av ett agilt team och arbetar nära kravanalytiker, testare och andra utvecklare, samtidigt som du samverkar med projektledare, lösningsarkitekt och produktägare. Teknikstacken omfattar bland annat TypeScript, React, GraphQL och Vite.
Det här är ett uppdrag för dig som gillar komplexa system, vill påverka arbetssätt och trivs när teknik bidrar till robust och långsiktig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu tolkar arkitektur- och säkerhetsbehov och omsätter dem till genomtänkta systemlösningar.
Du utvecklar och vidareutvecklar system med tyngdpunkt på frontend, men bidrar även i backend när det behövs.
Du stärker teamets arbetssätt genom att coacha i agila processer, scrum-ramverket och samarbete både inom teamet och med andra roller.
Du konfigurerar och förbättrar CI/CD-miljöer samt arbetar med automatiserade tester i pipelines.
Du tar fram, uppdaterar och förvaltar systemdokumentation.
Du hanterar incidenter, felsökning och buggrättning samt bidrar i löpande förvaltning och annat driftrelaterat arbete.
KravHögskole-/universitetsutbildning om minst 180 hp inom systemvetenskap, IT, systemutveckling eller elektronik. Alternativt minst 10 års arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig inom relevant område.
Erfarenhet av att i ett agilt team ha ansvarat för att facilitera agila processer, coacha teamet (minst 3 personer) och stötta teamet i att följa scrum-ramverket.
Minst 10 års erfarenhet, från de senaste 15 åren, av frontendutveckling.
Minst 5 års utveckling i molnlösningar: AWS, Azure eller Google Cloud.
Erfarenhet av minst 1 backendspråk.
Minst 5 års erfarenhet av frontendutveckling i React och TypeScript, CI/CD och automatiserade tester i pipelines.
Minst 3 års erfarenhet av avancerad visualisering av diagram och grafer med bibliotek såsom HighCharts eller D3js eller liknande.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har deltagit i minst ett projekt, pågående minst 12 månader, inom kraftsystem såsom elnät eller energidistribution under perioden 2016-2026.
Du har arbetat med Highcharts och zod i minst 1 år.
Du har använt Docker och OpenShift i minst 1 projekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635359-1965957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
