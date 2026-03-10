Senior Systemtekniker inom Server, Lagring och Linux
2026-03-10
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av en samhällsviktig IT-verksamhet inom leveransområdet IT-produktion. Rollen ingår i ett team med bred kompetens inom Linux, VMware, backup, lagring och hårdvara. Miljön omfattar en till stor del virtualiserad serverpark samt lagringslösningar som SVC, Pmax och Ceph.
Uppdraget fokuserar på att stärka teamet inom backup och lagring i det dagliga arbetet, samtidigt som du bidrar med tekniskt expertstöd i utvecklingsprojekt. Arbete kan vid behov förekomma utanför ordinarie arbetstid.
ArbetsuppgifterArbeta med konfigurering, patchning och installationer inom lagring, backup, Linux och VMware.
Felsöka och vidareutveckla nya och befintliga lösningar.
Stärka teamet i det dagliga arbetet inom drift och förvaltning.
Bidra som tekniskt expertstöd i olika utvecklingsprojekt.
KravKunskaper inom server, Linux, virtualisering, lagring och backup.
Minst 8 års erfarenhet gällande lagring.
Minst 8 års erfarenhet gällande Linux.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av EMC Networker.
Erfarenhet av Redhat Ceph.
Erfarenhet av VMware.
Erfarenhet av Shell script.
Erfarenhet av Ansible.
Erfarenhet av VMware Orchestrator.Så ansöker du
