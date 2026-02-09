Senior Systemtekniker inom Middleware
2026-02-09
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior systemtekniker inom middleware till en myndighets IT-produktion. Du blir en del av ett driftteam som förstärks med specialistkompetens inom JBOSS och IBM MQ. Rollen kräver hög säkerhetsmedvetenhet och förmåga att ta fram lösningar som fungerar väl med befintliga plattformar för infrastruktur och applikationsutveckling.
I uppdraget ingår att förankra framtagna lösningar hos berörda intressenter samt bidra med kunskapsöverföring och dokumentation. Du kommer även att agera tekniskt expertstöd i olika utvecklingsprojekt.
ArbetsuppgifterStärka middleware driftteamet i det dagliga operativa arbetet.
Arbeta med drift, felsökning och förbättringar kopplade till JBOSS applikationsserver i större miljöer.
Arbeta med drift och hantering av IBM MQ (köhanterare).
Ta fram och förankra tekniska lösningar utifrån övergripande design och säkerhetskrav.
Bidra med dokumentation och kunskapsöverföring till berörda medarbetare.
Vara tekniskt expertstöd i utvecklingsprojekt vid behov.
Vid behov arbeta utanför ordinarie arbetstider.
KravMinst 6 års erfarenhet av JBOSS applikationsserver i stora miljöer.
Minst 6 års erfarenhet av IBM MQ köhanterare.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ett delområde.
Möjlighet att vid behov arbeta utanför ordinarie arbetstider.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av Apache och certifikathantering.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
