Senior Systemintegratör (IBM ACE)
2026-02-23
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker systemintegratörer till en integrationsgrupp i Göteborg som ansvarar för en integrationsplattform i en samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av arbetet med en framtida plattform och dess integrationer, där uppdragen ofta är komplexa och kräver både teknisk bredd och förmåga att samverka med olika intressenter. Rollen innebär att du genomför integrationer, driver dialoger och successivt tar ett större ansvar för integrationerna när du kommer in i teamet.
ArbetsuppgifterUtveckla och implementera integrationer i IBM ACE
Felsöka, analysera och hantera komplexa integrationsflöden
Samverka med olika intressenter för att kravfånga och hitta hållbara integrationslösningar
Bidra till vidareutveckling av integrationsplattformen och arbetssätt i teamet
Ta ett successivt större ansvar för förvaltning och utveckling av befintliga integrationer
KravGod förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
Minst 5 års erfarenhet av integrationsutveckling med IBM ACE
Minst 5 års erfarenhet som systemintegratör
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn
Erfarenhet av liknande Dynamics-uppdrag inom större organisationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete inom Dynamics 365 Finance and Operations och integrationer (införskaffad de senaste 5 åren)
