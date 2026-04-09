Senior Systemingenjör inom integration
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhet inom försvarssektorn där robusta ledningssystem behöver fungera dygnet runt, året om. Här får du arbeta med komplexa Linuxbaserade miljöer där integration, säkerhet och tillgänglighet är avgörande för den operativa förmågan.
Du blir en del av projekt i flera faser, från tidig systemutformning och analys till integration, konfiguration, driftsättning, utprovning och support. Tyngdpunkten ligger i de tidiga faserna, där du är med och påverkar hur systemkomponenter samverkar och hur kommunikations- och säkerhetslösningar utformas.
Rollen är kundnära och innebär samarbete med både användare och andra leverantörer. Resor förekommer. Det här är ett spännande uppdrag för dig som vill kombinera tekniskt djup med verklig påverkan i system som ställer höga krav på driftsäkerhet och säkerhet.
ArbetsuppgifterDu är med och utformar integrations- och säkerhetslösningar i komplexa systemmiljöer.
Du genomför analyser och utredningar kopplade till systemdesign, kommunikation och säkerhet.
Du driver och bidrar i projektens olika faser, med särskilt fokus på tidig systemutformning.
Du arbetar med integration av olika systemkomponenter samt förändringar i kommunikations- och säkerhetslösningar.
Du deltar i utveckling, konfiguration, driftsättning, utprovning och support av Linuxbaserade system.
Du samarbetar nära kunder, användare och andra leverantörer för att få helheten att fungera i praktiken.
KravHögskoleutbildning inom datateknik och nätverk, eller motsvarande kunskaper som bedöms likvärdiga.
Minst 6 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Förmåga att arbeta självständigt i en kundnära roll.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeKunskap inom Linux och virtualisering.
Erfarenhet av automatiserade installationsprocesser, installation, felsökning och driftsättning.
Kunskap inom nätverkshantering.
Grundläggande IT-säkerhet, logghantering, härdning och brandväggar.
Erfarenhet av versionshantering och Public Key Infrastructure.
Kunskaper i Python och Bash.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7535848-1936857". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
9844537