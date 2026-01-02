Senior systemingenjör
2026-01-02
Vi söker en senior systemingenjör till ett tekniskt avancerat konsultuppdrag inom Projekt Nexus. Rollen passar dig som vill arbeta brett med infrastruktur, arkitektur och utveckling och som trivs i miljöer där kvalitet, säkerhet och långsiktighet är centrala.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Om rollen
Som senior systemingenjör arbetar du nära både utveckling och arkitektur och bidrar aktivt till utformning, implementation och vidareutveckling av plattformar och tekniska lösningar. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med hands-on-arbete i en on-prem-miljö.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Design, implementation och optimering av Linux-baserade infrastrukturlösningar
Arbete med CI/CD-flöden, främst via GitHub Enterprise och GitHub Actions
Containerhantering med Podman samt tillhörande plattformskomponenter
Konfiguration och drift av reverse proxy-lösningar, exempelvis Traefik
Arbete med meddelandetjänster som RabbitMQ
Bidra till lösnings- och systemarkitektur, inklusive microservices och API-design
Samarbete med utvecklingsteam kring .NET-lösningar (inkl. EF Core) och SQL
Säkerställa stabilitet, säkerhet och kvalitet i leveranser

Profil
Vi söker dig som:
Har minst 4-8 års relevant erfarenhet inom system, infrastruktur eller plattform
Har djup kompetens inom Linux-baserade miljöer
Har erfarenhet av on-prem-infrastruktur i komplexa miljöer
Är van att arbeta nära arkitektur och tekniska beslutsprocesser
Har god förståelse för både infrastruktur och applikationsnära utveckling
Är självgående, strukturerad och tar ansvar för helheten
Meriterande
Erfarenhet av Platform Engineering
Erfarenhet av microservice-arkitektur i större system
Tidigare arbete i säkerhetsklassade eller reglerade miljöer
Övrigt
Säkerhetsprövning är ett krav för uppdraget
Uppdraget är placerat i Linköping med möjlighet till hybridarbete
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Era Zylfijaj
era.zylfijaj@eccera.com
