Senior systemförvaltare för Sunets digitala tjänster
2025-08-29
Sedan 1980-talet har Sunet tillhandahållit it-tjänster och datakommunikation till Sveriges universitet, högskolor och forskningsinfrastrukturer. Sunet är den äldsta delen av internet i Sverige och är samtidigt en av de mest innovativa och roliga arbetsplatserna i landet. Vi är en del av Vetenskapsrådet, en välkomnande och positiv arbetsplats där vi lär oss av varandras olika erfarenheter och bakgrunder.
Just nu söker vi en systemförvaltare som ska jobba tillsammans i olika team med fokus på några av Sunets digitala tjänster.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som systemförvaltare kommer du att arbeta med förvaltning av tjänsterna LMS (Lärplattform), Digital tentamen, Textmatchning och tjänsten Sunet Datahanteringsplan. Du kommer att ingå i en grupp med tjänsteförvaltare som ansvarar för etablering, hantering, utveckling och uppföljning av våra tjänster och nätverk i nära samarbete med våra kunder samt leverantörer. Hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor med utmanande och intressanta arbetsuppgifter.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att
• kommunicera med och informera intresserade, möjliga kunder
• leda och utveckla användarnätverk
• ha dialog med lärosäten och fånga upp behov och synpunkter
• driva frågor och följa upp dessa gentemot leverantörer
• planera och genomföra möten, workshops, seminarier och utbildningar
• marknadsföra och informera om tjänster vid gemensamma arrangemang och konferenser
• omvärldsbevaka inom relevanta områden
• samarbeta och knyta kontakter i Norden och Europa
• arbeta med förvaltningsplan och verksamhetsberättelse
• publicera och uppdatera information i Sunets kanaler
• vara delaktig i budget- och avtalshantering och vara delaktig i upphandlingar.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är centrala för arbetet och därför kommer vi att lägga stor vikt vid dessa. För att passa in i och trivas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och förmåga att etablera tillitsfulla och goda relationer i både interna och externa sammanhang. Du kan självständigt planera, organisera och driva dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt, samtidigt som du är flexibel och kan planera om när förutsättningarna förändras. Vidare är du lyhörd, serviceinriktad och van att lösa problem på egen hand men också i samråd med andra. Du är van att hålla föredrag, presentera och undervisa.
Utöver de personliga egenskaperna behöver du också ha
• erfarenhet av systemförvaltning av undervisningsstödjande system som riktar sig till högre utbildning
• erfarenhet av förvaltning av LMS (Canvas) och Digital tentamen (Inspera)
• kännedom om relevanta standarder inom utbildningstjänster, t.ex. LTI, LIS och QTI.
• goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• en för tjänsten relevant högskoleutbildning, inom datavetenskap eller motsvarande.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av att leda nationella användarnätverk
• erfarenhet av internationellt samarbete inom området digitala pedagogiska verktyg.
• erfarenhet av integrationer mellan undervisningsstödjande system och det studieadministrativa systemet Ladok
• erfarenhet av olika typer av leverantörskontakter
• grundläggande kunskaper i HTML, CSS och JavaScript
• grundläggande kunskaper i något programmeringsspråk och erfarenhet av att använda ett REST API.
Placering
Vårt kontor finns på Tulegatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Minette Henriksson, teamleader, 072-145 79 73
• Per Nihlen, rekryterande chef 08-123 456 78
• Eva Huring, HR-specialist 08-123 456 78
• Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
• Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 2025-09-19.
Märk ansökan med diarienummer 2.2.1- 2025-07634.
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 280 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Ersättning
Individuell lönesättning
