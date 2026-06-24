Senior System Designer - Alarm och bakluckefunktioner
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-24
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Vill du utveckla system och funktioner som formar framtidens fordon? Här får du arbeta med komplex systemdesign, säkerhetskritiska lösningar och nära samarbete över flera team.
Här får du arbeta med system och funktioner som påverkar användarupplevelsen i framtida fordon. Rollen passar dig som vill kombinera teknisk systemdesign med kravarbete, modellering och samarbete över flera gränssnitt.
Om rollen
Du arbetar med systemdesign för alarm- och bakluckefunktioner.
Fokus ligger på både befintlig och ny funktionalitet i fordonsprogram och elektriska arkitekturer.
Rollen innebär arbete med komplexa, tekniskt avancerade lösningar.
Det här kommer du göra
Definiera, utveckla och verifiera robusta systemlösningar.
Ta fram och bryta ned krav över flera abstraktionsnivåer.
Modellera och dokumentera systemlösningar enligt arkitekturella riktlinjer.
Bidra i säkerhetsrelaterat systemarbete enligt ISO 26262.
Ha teknisk dialog med interna intressenter och leverantörer.
Vi söker dig som har
Minst 4 års erfarenhet av funktion- och systemdesign.
Stark förmåga inom kravhantering, nedbrytning och spårbarhet.
Erfarenhet av säkerhetskritiska system och ISO 26262.
Vana att samarbeta i tekniska diskussioner och driva frågor framåt.
Mycket god engelska i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
Electra
Carweaver
ISO 26262
Systemmodellering
Requirements engineering
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Ej specificerat
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-760e77a4e571bf3a". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9978001