Senior Supply Planner - Carlsberg Supply Company Sverige AB - Logistikjobb i Falkenberg

Carlsberg Supply Company Sverige AB / Logistikjobb / Falkenberg2021-04-14Har du erfarenhet av att arbeta som Supply Planner och är redo för nästa steg i din karriär? Trivs du i en internationell och utvecklingsorienterad organisation där du har möjlighet att påverka en stor del av försörjningskedjan? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!Nu söker vi två Seniora Supply Planners till vårt team i Falkenberg. Som Senior Supply Planner hos oss ansvarar du för att identifiera, föreslå, initiera och driva tvärfunktionella förbättringsarbeten lokalt och centralt. Du arbetar även med att säkerställa lagertillgänglighet och resursoptimering för vår produktion.Ytterligare arbetsuppgifter som Senior Supply Planner:Kommunicera och samarbeta med övriga avdelningar, såsom produktion, logistik, försäljning, med syfte att säkerställa försörjningen.Utbilda medarbetare inom process- och systemrelaterade områden inom egen och andra funktioner.Aktivt och självständigt underhålla och utveckla relevanta rutiner för verktyg och processer kopplat till ansvarsområdet.Förverkliga avdelningens handlingsplaner tillsammans med ansvarig för avdelningen.Delta i och bidra till avdelningens Lean-arbete.Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och placerad i Falkenberg med primärt fokus på utvecklingsarbete. Du rapporterar direkt till Head of Supply Planning.Varför ska du välja Carlsberg?Detta är en spännande tjänst där du kommer att ha ett varierande arbete i en internationell miljö med många kontaktytor både internt och externt samt möjlighet att påverka en stor del av försörjningskedjan. För dig som motiveras av utveckling finns stora möjligheter till att växa långsiktigt nationellt och internationellt inom företaget. Arbetsklimatet inom bolaget präglas av högt tempo och stort engagemang. Är du rätt person så står du självklart bakom Carlsbergs tre värdeord "Allians, Ansvar, Agera".Vad vi önskar av digDu har högskoleutbildning eller likvärdig eftergymnasial utbildning, meriterande om du är civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot Supply Chain. Vi söker dig som har arbetat som Supply Planner i några år och är redo för att ta nästa steg i din karriär! För att vara lämplig för tjänsten har du erfarenhet av planeringsprocesser, komplexa materialflöden och lean arbete. Vidare anser vi att det är extra meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med internationella relationer samt i tvärfunktionella team. I rollen som Senior Supply Planner arbetar du dagligen i SAP vilket gör att det är starkt meriterande men inget krav. Du har även mycket kontakt med kollegor på andra marknader vilket gör att goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) är ett krav.Som person är du ansvarstagande och resultatinriktad med ett proaktivt arbetssätt. Du har goda ledaregenskaper och trivs i en miljö där du har många olika kontaktytor. För att trivas i rollen som Senior Supply Planner hos oss är du service- och kundorienterad samt är stresstålig. Vi söker dig som brinner för teamet och att uppnå framgång tillsammans!Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag!Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jannice Krüger, tel. 0709852860. Kom gärna in med din ansökan så snart som möjligt då rekryteringsprocessen sker löpande. Sista ansökningsdag är 3 maj 2021.2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14Carlsberg Supply Company Sverige ABÅrstadvägen31122 Falkenberg5689715