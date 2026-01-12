Senior Strateg inom programstyrning
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior strateg till ett omfattande och samhällsviktigt program inom offentlig verksamhet. Uppdraget är kopplat till utvecklingen av ett nytt, modernt och robust registersystem som behöver vara tillgängligt dygnet runt för att försörja myndigheter, branscher, företag och medborgare med central information.
Du arbetar nära programansvarig och programledare och bidrar med ett långsiktigt perspektiv genom att hålla samman, styra, stödja och koordinera strategiska och förutsättningsskapande frågor. Rollen ingår i ett centralt programteam och samverkar tätt med andra delar av organisationen.
ArbetsuppgifterTa fram utredningar och beslutsunderlag i strategiskt viktiga frågor för programmets genomförande.
Följa upp programmets mål och bidra i verksamhetsplanering och målarbete.
Ansvara för riskarbetet på programnivå, inklusive aktuella riskanalyser, uppföljning av avhjälpande åtgärder och effekt.
Säkerställa riskrapportering på programnivå.
Definiera och följa upp nyckeltal samt driva arbete med nyttorealisering.
Genomföra systematisk omvärldsbevakning och omsätta insikter till relevanta underlag och aktiviteter.
Bidra i kommunikation och förändringsledning kopplat till programmets strategiska ansvarsområden.
KravMinst 9 års relevant erfarenhet av strategiskt arbete i stora och komplexa organisationer.
Minst 5 års erfarenhet av att leda omfattande projekt/uppdrag och förstudier i stora och komplexa organisationer.
Minst 5 års erfarenhet av verksamhets- och processutveckling i stora och komplexa organisationer.
Kunskap om och erfarenhet av hur statliga myndigheter eller offentlig förvaltning är organiserade och styrs.
Minst 3 års erfarenhet av projekt-/uppdragsledning med agilt arbetssätt.
Minst 1 års erfarenhet av strategisk omvärldsbevakning.
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsledningsuppdrag.
Mycket god förmåga att arbeta självständigt, med strategiskt helhetsperspektiv och lösningsfokus.
God kommunikativ förmåga samt förmåga att samordna arbete med relevanta intressenter.
Mycket god svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att leda projekt inom säkerhetskänslig verksamhet enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585).
Minst 2 års erfarenhet som ansvarig för beslutsunderlag eller beslut i strategiska frågor i en större organisation (minst 500 medarbetare).
Minst 2 års erfarenhet av att definiera och mäta nyttorealisering för utvecklingsuppdrag inom offentlig verksamhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
