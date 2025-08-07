Senior specialist
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Uppdrag: Senior specialist inom testautomatisering och mjukvaruverifiering
Vi söker en erfaren och drivande konsult med gedigen bakgrund inom mjukvarutestning och automatisering för att stärka ett av våra utvecklingsteam. Fokus ligger på vidareutveckling och förvaltning av ett automatiserat testramverk som används i ett säkerhetskritiskt system, med tydlig koppling till reglerade miljöer och höga krav på kvalitet.
I rollen kommer du att ha ett helhetsansvar för testautomationslösningen och bidra aktivt till verifieringsarbetet inom teamet. Du får möjlighet att arbeta nära produktutvecklingen och påverka hur kvalitetssäkring bedrivs - från strategi till konkret implementation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Förvaltning och vidareutveckling av befintligt testautomatiseringsramverk baserat på Python och Squish (Qt)
Skapande, underhåll och optimering av automatiserade testfall
Aktiv medverkan i teamets teststrategi och val av tekniska lösningar för verifiering
Stöd och onboarding av teammedlemmar, särskilt inom testområdet
Ansvar för testledning inom teamet, inklusive planering, uppföljning och kommunikation
Vi söker dig som:
Har flera års praktisk erfarenhet av testautomatisering och gärna har haft huvudansvar för ett ramverk
Behärskar Python mycket väl och har arbetat i Linuxbaserade miljöer
Har arbetat med Squish (Qt) - detta är meriterande, men inte ett krav
Har förståelse för hela testprocessen - från kravanalys till utförd verifiering och rapportering
Har arbetat i tvärfunktionella team och har erfarenhet av agila metoder såsom Scrum eller Kanban
Har tidigare erfarenhet från verksamheter med hög regulatorisk kravbild (exempelvis inom medicinteknik eller inbyggda system) - detta ses som ett stort plusPubliceringsdatum2025-08-07Dina personliga egenskaper
Du är självgående och strukturerad, har förmågan att snabbt sätta dig in i befintlig kod och testmiljö, samt trivs i rollen som teknisk mentor inom ditt område. Du uppskattar tvärfunktionellt samarbete och har en naturlig känsla för kvalitet och noggrannhet.
Det här uppdraget passar dig som vill arbeta i ett sammanhang där din tekniska kompetens får stort genomslag i både produktens kvalitet och teamets arbetsmetodik.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
118 18 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9449528