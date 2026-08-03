Senior Solutions Designer till TGW
Professionals Nord Göteborg AB / Maskiningenjörsjobb / Mölndal Visa alla maskiningenjörsjobb i Mölndal
2026-08-03
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TGW är en internationell ledare inom intralogistik och automation, som utvecklar högteknologiska lagerlösningar för framtidens logistik. Företaget levererar innovativa system som automatiserade pall- och packlösningar, transportband, shuttle-system och hjälper kunder över hela världen att effektivisera lagerflöden, minska ledtider och höja produktivitet i en hållbar och säker miljö.
Är du en erfaren teknisk problemlösare som vill forma framtidens intralogistik-lösningar?
Som Senior Solutions Designer på TGW får du en nyckelroll där du omvandlar komplexa utmaningar till smarta, skalbara lösningar som skapar affärsframgång för våra kunder i norra Europa.Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som Senior Solutions Designer är du den tekniska kontaktpunkten för kunden och ansvarar för att skapa innovativa koncept i säljfasen som både möter kundens behov och sätter standard för branschens bästa lösningar. I rollen ingår bland annat att:
Leda tekniska dialoger med kunder och vara deras huvudsakliga tekniska kontakt
Skapa och hålla presentationer, både internt och externt, under olika projektfaser
Analysera och utmana kundkrav för att säkerställa optimala lösningar
Utföra data- och designanalys baserat på kunddata
Definiera och utvärdera lösningsalternativ tillsammans med Sales Project Manager och Solutions Designer coach
Ta fram materialflödesdiagram, layouter och total cost of ownership-beräkningar för att välja bästa alternativ
Bestämma logistiska processer inom TGW:s scope och stötta Applications Engineering i lösningslayout
Koordinera prissättning, teknisk dokumentation och tekniska överlämningar till realisering
Coachning och mentorskap av Solutions Designers samt bidra till förbättrade designprocesser
Stödja försäljningsstrategi och driva projektframgång genom innovativa, riskoptimerade lösningar
Vad TGW erbjuder dig
Fast anställning med konkurrenskraftig lön
Förmånsbil
Livförsäkring motsvarande 4 x årslön
Employee Assistance Programme
30 semesterdagar med semesterersättning
Hälsovårdsbidrag och kostnadsfri årlig hälsokontroll
En dynamisk, öppen och informell arbetsmiljö med trevliga kollegor
Vi söker dig som
För att du ska trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Universitetsexamen samt god kunskap inom mekanik, styrsystem och IT-logistik
Möjlighet att arbeta på plats i Mölndal, B-körkort och flexibilitet att resa vid behov
Förmåga att producera tydliga och koncisa kund- och internpresentationer
Erfarenhet av att arbeta i multidisciplinära och internationella expertnätverk
Mycket god kommunikations- och presentationsförmåga på både svenska och engelska
Goda coachande egenskaper samt förmåga att stötta andra i sin utveckling
Ett resultat- och lösningsorienterat mindset
Marknads- och kostnadseffektivitetstänk
Flera års erfarenhet av logistikbaserad, integrerad lösningsdesign eller försäljning(meriterande)
Avancerad kunskap inom logistisk automation, design och intralogistikindustrin med förståelse för nyckelleverantörer
Placering & omfattning
Plats: Mölndal
Anställningsform: Heltid
Omfattning: Permanent anställning
Urval sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Göteborg AB
(org.nr 559300-1885)
431 37 MÖLNDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TGW Scandinavia AB Kontakt
Leveranschef
Adrian Couture adrian.couture@pn.se +46733630803 Jobbnummer
10019253