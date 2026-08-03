Behandlare till Psykos- och bipolärteamet i BUP Halmstad
Region Halland / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-08-03
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Vill du göra skillnad i ungas liv? Bli en del av vårt psykos-/ bipolärteam!
I vårt psykos-/bipolärteam arbetar du med ett brett och meningsfullt psykopedagogiskt uppdrag med fokus på att stödja patienter i återgång till och utveckling av fungerande vardag. Våra patienter har bipolär sjukdom eller psykosproblematik, och ditt arbete blir en viktig del i deras rehabilitering.
Som medarbetare hos oss blir du fast vårdkontakt för patienten och har en central roll i kontakten med både patient och närstående – inte minst föräldrar. Samverkan med skola och vid behov även socialtjänst är en självklar del av vårt rehabiliterande arbetssätt.
En viktig grund i arbetet är psykopedagogik, där du bidrar till ökad förståelse för sjukdomstillståndet. Detta sker både genom utbildningsinsatser riktade till skolpersonal och i kontakten med patientens familj.
Beroende på din kompetens och utbildning kan dina arbetsuppgifter även inkludera exempelvis läkemedelsuppföljning, neurokognitiva utredningar eller psykoterapeutiska insatser.
Om teamet och arbetssättet
Du blir en del av ett mindre team. Vi har en nära och kontinuerlig dialog och träffas regelbundet, med fasta teammöten samt gemensamma patientbesök tillsammans med ansvarig läkare en gång i veckan. Övriga dagar arbetar du i högre grad självständigt i patientkontakter.
Du blir en del av ett mindre, engagerat team med nära och kontinuerlig dialog, där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen. Vi träffas regelbundet genom teammöten och har även gemensamma patientbesök tillsammans med ansvarig läkare en gång i veckan. Övriga dagar ges du goda möjligheter att arbeta självständigt i dina patientkontakter och utveckla din egen kompetens.
Patientkontakter sker flexibelt genom mottagningsbesök, hembesök samt via telefon, sms eller videolänk – alltid med patientens behov i fokus.
Om arbetsplatsen
Psykos- och bipolärteamet i BUP Halland finns i Halmstad och tar emot patienter från hela regionen. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och sekreterare tillsammans i ett nära och prestigelöst samarbete, med barnets och familjens bästa i fokus.
Hos oss blir du en del av ett mindre team med varm gemenskap, stort engagemang och nära samarbete i vardagen. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och hitta nya sätt att skapa en tillgänglig och modern vård.
Vi värdesätter personlig utveckling och vill ge dig goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Tillsammans arbetar vi för att möta varje barns och ungdoms unika behov med kunskap, engagemang och omtanke.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/psykolog/socionom/skötare eller kurator. Vidareutbildning inom psykiatri och tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar anses meriterande.
Du har tydligt patientfokus och klarar av att arbeta i ett högt tempo när det behövs. God samarbetsförmåga liksom trygghet i att arbeta självständigt är grundläggande egenskaper för tjänsten. Du är flexibel i ditt arbetssätt och tycker om att samarbeta för att nå resultat. För dig är det självklart med ett gott bemötande mot patienter, deras anhöriga och dina kollegor. Då vi ser det som viktigt att du skall trivas hos oss, kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om de förmåner vi kan erbjuda dig som anställd i Region Halland här. Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Vindrosvägen 4 (visa karta
)
302 38 HALMSTAD Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Linda Höjman, Kommunal 035-131025 Jobbnummer
10019245