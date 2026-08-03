Vi söker Fältmedarbetare till Visby Airport!
Swedavia AB / Budjobb / Gotland Visa alla budjobb i Gotland
2026-08-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Gotland
, Norrköping
, Stockholm
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt arbete utomhus i en unik miljö? Som Fältmedarbetare hos oss får du en omväxlande vardag där du och dina kollegor ansvarar för att flygplatsens ytor är säkra, välskötta och redo för verksamheten, oavsett årstid.
Vad innebär rollen? I den här rollen är du en viktig del av flygplatsens operativa verksamhet och bidrar till att våra ytor är säkra, funktionella och välskötta året om. Arbetet är varierat och växlar mellan planerade underhållsinsatser, dagliga kontroller och akuta åtgärder.
I rollen ingår bland annat att:
Sköta och underhålla flygplatsens ytor genom exempelvis gräsklippning, slyröjning, renhållning och enklare reparationsarbeten
Genomföra operativa kontroller av flygplatsens ytor, exempelvis avseende viltförekomst, banljus och stängsel
Tanka flygplan
Utföra snöröjning under vinterhalvåret
Rollen innebär skiftarbete, arbete två helger per månad och vid behov även nattarbete.
Vem är du? Vi söker dig som trivs med ett praktiskt och omväxlande arbete där du tar eget ansvar och har förmågan att se vad som behöver göras. Du är självgående, initiativrik och samarbetar väl med andra. Eftersom verksamhetens förutsättningar kan förändras med kort varsel är du flexibel och beredd att anpassa dig vid exempelvis förändrade väderförhållanden eller förlängda öppettider.
Vi ser även att du har:
C-körkort
Erfarenhet av att köra och arbeta med tunga maskiner
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (språktest genomförs i slutet av rekryteringsprocessen)
Det är meriterande om du har:
YKB (Yrkeskompetensbevis) för tung trafik på allmän väg
Jägarexamen
Erfarenhet av snöröjning eller annat vinterunderhåll
Vad erbjuder vi dig? Swedavia lägger stor vikt vid att vara ett ansvarsfullt företag och en attraktiv arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi har ett antal förmåner som gäller allt från friskvård, kollektivtrafik, pension och försäkringar och olika rabatter. Här kan du läsa om några av våra förmåner vi erbjuder - Förmåner | Om Swedavia.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Joakim.Ruthstrom@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 24/8, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad – läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är säkerhetskänslig verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. Innan anställning sker även en säkerhetsprövning i enlighet med Transportstyrelsens regler om luftfartsskydd samt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8143960-2127352". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), https://jobb.swedavia.se
Visby flygplats (visa karta
)
621 41 VISBY Jobbnummer
10019237