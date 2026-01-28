Senior Software Test Leader
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Software Test Leader som vill ta en central roll i att planera, samordna och kommunicera mjukvarutestning i flera parallella program. Du ansvarar för att testpolicyer och teststrategier efterlevs genom hela utvecklingskedjan och att verifiering och validering genomförs på samtliga integrationsnivåer.
Du arbetar nära tvärfunktionella engineering-team och bygger starka samarbeten i organisationen med fokus på kvalitet, effektivitet och kontinuerlig förbättring i en modern, agil miljö.
ArbetsuppgifterIdentifiera testbehov för nya program och ta fram övergripande mjukvarutestplaner
Definiera och förankra testsyfte, testomfattning och testmiljöer för alla integrationsnivåer
Driva och vidareutveckla testanalys för funktioner och features
Leda och utveckla testautomation för att stärka Continuous Integration
Utvärdera och införa verktyg och ramverk för ökad effektivitet inom testautomation
Följa upp kvalitet i automatiserade testfall och initiera förbättringsåtgärder
Säkerställa rätt och tillräckliga testmiljöer inför verifieringsaktiviteter
Sammanställa och rapportera testresultat för integrations- och releasefaser
Kommunicera teststatus, risker och avvikelser till relevanta intressenter
Bidra till vidareutveckling av testpolicyer och teststrategier för långsiktig hållbarhet
KravGedigen erfarenhet av mjukvaruintegration samt verifiering och validering
Djup kunskap och praktisk erfarenhet av CI/CD
Ingenjörsbakgrund inom exempelvis mjukvaru- eller elektroteknik, eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad ledarskapsförmåga och vana att leda genom samarbete och påverkan
Erfarenhet av mjukvaruutveckling inom fordonsindustrin eller annan reglerad produktutveckling
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av etablerade produktutvecklingsprocesser inom större organisationer
