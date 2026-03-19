Senior Software Engineer till växande techbolag i Uppsala
2026-03-19
Vi på Friday rekryterar nu en Senior Software Engineer till ett expansivt bolag inom life science i Uppsala. Här får du möjlighet att arbeta i teknikens framkant, nära både hårdvara och produkt i ett bolag som befinner sig i en spännande tillväxtresa.
OM TJÄNSTEN:
I den här rollen blir du en nyckelperson i ett mindre, tvärfunktionellt team där du arbetar nära både produkt, teknik och verksamhet. Du kommer inte bara att utveckla mjukvara, du är med och formar lösningar som används i avancerade instrument inom life science och produktion.
Du får ett stort inflytande över både teknikval och arbetssätt, och kommer ha möjlighet att ta en ledande roll, exempelvis som mentor eller på sikt systemarkitekt.
ARBETSUPPGIFTER: Utveckla, testa och driftsätta mjukvara för instrument och produktionssystem
Arbeta nära hårdvara, inklusive integration mot styrsystem och PLC
Vara med och utveckla teamets arbetssätt och agila processer
Dela kunskap och stötta kollegor i tekniska frågor
Samarbeta med flera funktioner för att säkerställa hög kvalitet och kundvärde
VI SÖKER DIG SOM: Har en civilingenjörsexamen inom relevant område
Har flera års erfarenhet av systemutveckling, gärna 5+ år
Har stark kompetens inom C#, .NET och WPF
Har erfarenhet av att arbeta nära hårdvara (t.ex. instrument, styrsystem eller liknande)
Har god förståelse för databaser, kommunikationsprotokoll (t.ex. TCP/IP, COM)
Talar och skriver obehindrat på engelska
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet från life science eller liknande regulatorisk miljö
Kunskap om laboratorieutrustning eller mjukvara kopplad till denna
Erfarenhet av verktyg som Visual Studio, Azure DevOps och Git
För att trivas i rollen tror vi att du är en kommunikativ och engagerad person som gillar att samarbeta. Du är trygg i din kompetens och vill gärna ta ett större ansvar - både tekniskt och i teamet. Här finns möjlighet att växa in i en mer ledande roll över tid.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen, men att du blir anställd direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Uppsala (närvaro på kontoret större delen av veckan)
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson, johanna.nilsson@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday hjälper vi Tech-talanger att hitta roller där de trivs, utvecklas och gör skillnad. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet. Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
