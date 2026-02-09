Senior Software Engineer

Avaron AB / Datajobb / Västerås
2026-02-09


Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior mjukvaruingenjör som vill bidra till utveckling och implementering av mjukvarulösningar som möter verksamhetens behov. Rollen handlar om att skapa kostnadseffektiva och hållbara lösningar som stödjer analys, bearbetning, lagring och distribution av information, samt vidareutveckla befintliga system i nära samarbete med andra tekniska roller och verksamheten.
ArbetsuppgifterUtveckla och implementera mjukvarulösningar utifrån verksamhets- och kundkrav
Säkerställa att lösningarna är kostnadseffektiva, hållbara och ändamålsenliga
Möjliggöra analys, bearbetning, lagring och distribution av information genom väl valda tekniska lösningar
Bidra till förbättring och vidareutveckling av befintliga system och komponenter
Samarbeta med verksamheten och andra tekniska roller för att nå gemensamma mål
KravGedigen erfarenhet av software engineering och utveckling av mjukvarulösningar
Erfarenhet av att implementera lösningar utifrån krav och säkerställa kvalitet i leverans
Förmåga att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar
Erfarenhet av att arbeta med system som stödjer informationshantering (analys, bearbetning, lagring och distribution)
Vana att samverka med både verksamhet och tekniska intressenter

Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.

Avaron AB (org.nr 559175-4279)
Västerås Central Station
722 12  VÄSTERÅS

