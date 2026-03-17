Senior säkerhets- och utbildningsspecialist
2026-03-17
Vill du vara med och utveckla Sveriges mest relevanta och samhällsbärande utbildningar i säkerhet?
Har du djup sakkunskap, pedagogisk förmåga och drivs av att omsätta komplexa hotbilder till konkret kompetensutveckling för ledning och verksamhet? Då kan detta vara rätt nästa steg.
SSF befinner sig i en tydlig utvecklingsfas där utbildningsverksamheten är ett strategiskt verktyg för kunskapsspridning, normimplementering och brottsförebyggande effekt. I denna roll stärker vi organisationen med en senior sakkunnig och utbildningsutvecklare, med fokus på innehåll, kvalitet och framtidsinriktning.
SSF arbetar för att förebygga brott och öka tryggheten i hela samhället, både i det fysiska och det digitala rummet. Vi är en del av Sveriges nationella cybersäkerhetsstrategi, leder projekt som Cybernavet och Säkerhetskollen, är huvudman för Grannsamverkan som omfattar 30 % av Sveriges hushåll, och utsedda av EU till Trusted Flagger för att motverka digital brottslighet online.
Rollen är en specialistfunktion med stort mandat inom innehåll, metodik och pedagogisk utformning, där du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt och kreativt genomförande. Du verkar nära utbildningsansvarig och utbildningskoordinatorer och bidrar med spetskompetens till hela SSF.
I rollen bidrar du till SSF:s övergripande uppdrag genom att:
Vara ledande sakkunnig i utveckling av utbildningsinnehåll inom säkerhetsområdet
Ta kursansvar för SSF:s diplomutbildningar, Säkerhetschef och Säkerhetssamordnare, inklusive innehållsstruktur, lärandemål och pedagogisk progression
Utveckla och kvalitetssäkra utbildningar som möter verksamheters och samhällets aktuella och framtida hotbilder, inom fysisk säkerhet, cybersäkerhet och digitala hot, informationssäkerhet och styrning, incidenthantering, kris och resiliens, säkerhetsskydd och samhällsviktig verksamhet
Bidra till SSF:s omvärldsbevakning av hot, regelverk och ramverk samt omsätta detta i relevanta utbildningsformat
Medverka som föreläsare eller ämnesexpert i utvalda utbildningar, seminarier och externa sammanhang
Fungera som intern kunskapsresurs och bidra med expertis även till normverksamhet, rådgivning och samverkansinitiativ
Delta i externa nätverk och positionera SSF som en trovärdig kunskapsaktör inom säkerhet
Vi söker dig som har:
Gedigen och dokumenterad erfarenhet av kvalificerat säkerhetsarbete, gärna med inriktning mot cyber och risk
Bakgrund som exempelvis säkerhetschef, CISO, senior konsult eller motsvarande
Mycket god förståelse för relevanta ramverk och regelverk, t.ex. ISO 27000, NIS2, GDPR, Säkerhetsskyddslagen, SSF-normer
Förmåga att kommunicera komplexa säkerhetsfrågor på ett pedagogiskt och målgruppsanpassat sätt
Erfarenhet av att föreläsa, utbilda eller på annat sätt strukturera lärande för yrkesverksamma
Ett etablerat och relevant nätverk inom säkerhetsområdet
Hos SSF får du:
En strategiskt viktig specialist i en organisation med starkt samhällsuppdrag
Möjlighet att bygga och utveckla utbildningar som gör verklig skillnad för organisationer och samhälle
En kunskapsintensiv miljö med höga ambitioner inom både fysisk och digital säkerhet
Flexibelt och hybridbaserat arbetssätt
Rollen är organisatoriskt placerad inom det kommersiella affärsområdet och du ingår i teamet Utbildning. Du arbetar i nära samverkan med utbildningsansvarig, utbildningskoordinator och säljansvarig.
Välkommen att söka!
Skicka din ansökan inkl. CV och kort personligt brev till Pernilla Edelsvärd, Kommersiell chef SSF. pernilla.edelsvard@stoldskyddsforeningen.se
Om SSF Stöldskyddsföreningen
SSF är en oberoende ideell organisation som sedan 1934 har arbetat för ett tryggare samhälle. Vi samarbetar med Polisen, MSB, försäkringsbolag, banker, företag och myndigheter för att förebygga brott och sprida kunskap. Vårt arbete finansieras genom våra produkter, utbildningar och tjänster - och varje insats bidrar direkt till att öka tryggheten i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: pernilla.edelsvard@stoldskyddsforeningen.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ssf Service AB
(org.nr 556024-9236)
Rosenlundsgatan 29 A (visa karta
)
118 63 STOCKHOLM
9801675