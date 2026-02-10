Senior Projektör inom säkerhetssystem
2026-02-10
Vill du vara med och forma framtidens säkerhetssystem och bidra till ett tryggare samhälle? Nu söker vi en Senior Projektör inom säkerhetssystem till en ledande aktör som skyddar kritisk infrastruktur i Norden. Här erbjuds du en dynamisk och tekniskt avancerad miljö där du får arbeta med samhällsviktiga projekt, utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor och göra verklig skillnad - varje dag. Sök rollen idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Företaget utvecklar och levererar lösningar inom säkerhetsområdet och erbjuder tjänster som skapar ökad trygghet för organisationer och verksamheter. Tillsammans med ditt team utgör du affärsområdets spetskompetens inom inbrottslarm, passersystem och CCTV. Teamet är i dagsläget litet men har tydliga ambitioner att växa under 2026. Du rapporterar till Regionchefen och blir en del av en välkomnande arbetsmiljö där du får en trygg och strukturerad onboarding med erfarna och stöttande kollegor.
I rollen som Projektör ansvarar du för att utforma, planera och ta fram tekniska underlag för projekt. Rollen fungerar som en viktig länk mellan projektens tidiga skeden och den efterföljande produktionen och installationen. Du arbetar nära säljare, projektledare, montörer och driftsättare i ett öppet kontorslandskap. Som Projektör har du en nyckelroll med stort ansvar för att uppsatta mål inom kvalitet, tidsplaner, kundnöjdhet och lönsamhet uppnås. Beroende på din profil finns även möjlighet att ta ett ledande ansvar i projekt och att utvecklas genom att ta personalansvar.
Du erbjuds
• En trygg arbetsgivare som värnar om balansen mellan arbets- och privatliv
• Arbeta på ett företag som erbjuder goda möjligheter att växa internt samt utbildningar
• Att arbeta på ett företag i framkant av tekniska säkerhetslösningar
• En anställning som erbjuder attraktiva villkor, bland annat 5 000 kr i friskvårdsbidrag samt bilförmån
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som Projektör hos vår kund kommer du att spela en central roll i att utforma och planera komplexa säkerhetslösningar, från tekniska underlag till färdiga installationer. Du arbetar med att skapa detaljerade ritningar och specifikationer, samt kvalitetssäkra projekt i nära samarbete med säljare och projektledare.
• CAD-ritning i AutoCAD
• Hålla sig uppdaterad i aktuell norm
• Kvalitetssäkra projekteringar utförda av egna verksamheten eller av externa projektörer
• Kvalitetssäkra säljarens underlag i samarbete med projektledare
• Identifiera och föreslå förbättringar
• Skapa underlag för teletekniska säkerhetsanläggningar, relationshandlingar samt slutgiltig dokumentation
• Agera samt vara ett stöd till samtliga anställda
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk bakgrund som elektriker eller svagströmstekniker inom inbrottslarm/passer/CCTV alternativt
• Har tidigare erfarenhet som senior projektör
• Erfarenhet av CAD-verktyg (AutoCAD/Magic CAD)
• Har B-körkort
• Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen). Läs mer om vad en säkerhetsprövning innebär här.
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av att arbeta med säkerhetssystem
• Är behörig ingenjör inom säkerhetsområdet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
