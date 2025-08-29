Senior Projektledare till Granitor Mechanical
Needo Recruitment West AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment West AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du gedigen erfarenhet av att leda tekniskt tunga industriprojekt? Trivs du i rollen som affärsnära projektledare med ansvar från anbud till installation? Då kan rollen som Senior Projektledare till Granitor Mechanical vara nästa steg för dig.
Om Granitor Mechanical
Granitor Mechanical med bolagsnamnet Nordic Mechanical Solutions AB utför kvalificerade installations- och underhållstjänster inom industrirör, stål och mekaniska projekt. Tjänsterna omfattar även förtillverkning och installation av industriella rörsystem med montage av pumpar, ventiler och annan processutrustning. Bolaget är främst verksamt på den nordiska marknaden men har även möjlighet att åta sig projekt utanför Norden. Kunder återfinns bland annat inom sektorerna VA, olja och gas, petrokemi, stål och energi.
Hos Granitor Mechanical blir du en del av en prestigelös och jordnära organisation där affären alltid hanteras med ansvar - både mot kund och kollega.
Om rollen som Senior Projektledare
Som Senior Projektledare har du ett helhetsansvar för projektens livscykel - från anbud och kalkyl till genomförande, installation och avslut. Projekten de åtar sig är ofta komplexa, relativt korta (3-4 veckor) och intensiva - vanligtvis inom tung industri som Stål, Cement, Automotive, Process-och Energisektorn. Du leder och koordinerar såväl interna resurser som externa samarbetspartners, och är en naturlig länk mellan teknik, ekonomi och kund.
Du har tät kontakt med projektchef, arbetsledare och kundsida, och ser till att bemanning, leveranser och utförande sker med kvalitet och precision samt inom satta budgetramar. Rollen innebär resor, då projekten är spridda geografiskt - från Västsverige till Norrland och Gotland men även på projekt inom Norden.Det är en roll för dig som är van att kombinera tekniskt ansvar med affärsdriv, och som har en vana att skapa långsiktiga relationer i projekt där du personligen representerar Granitor mot nyckelpersoner hos beställare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Driva industri- och processrelaterade projekt från A till Ö.
Förmåga att bidra i anbudsarbete och kalkylering.
Samordna teknik, bemanning, logistik och leverantörskontakter.
Följa upp budget, ÄTA, kvalitet och dokumentation.
Leda arbetsledare och yrkesarbetare samt säkerställa efterlevnad av arbetsmiljörelaterade krav.
Agera affärsägare och relationsbyggare mot kund.
Om dig
Du är en erfaren Projektledare inom industri, mekanik eller anläggning - gärna med bakgrund inom montage, service, svets eller maskinflyttar. Du har god teknisk förståelse, är van vid att arbeta nära arbetsledare och trivs i en roll där både kundkontakt och operativt ansvar ingår. Viktigt är att du trivs med att resa på regelbunden basis.
Som person är du är prestigelös, men har ett tydligt ledarskap, och vet vad det innebär att "hålla ihop" ett projekt i fält bestående av egna teammedlemmar samt UE. Du har förmågan att kommunicera med alla typer av människor på olika nivåer och förstår vikten av leveranssäkerhet, säkerhet och struktur. Att jobba i parallella projekt och ta ansvar för helheten är en självklarhet för dig.
Viktigt för tjänsten:Gedigen erfarenhet av projektledning inom industri eller process.
Möjlighet att resa på regelbunden basis.
God förståelse för budget och projektekonomi.
Förmåga att läsa ritningar, förstå krav, planera montage och leda tekniska projekt genom andra.
Kunskap om juridik och arbetsmiljöarbete.
Vana att följa upp mot budget och driva ÄTA-arbete.
Körkort B samt god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:Bakgrund inom svets, stålmontage, mekanik eller maskinflytt.
Kontaktnät och erfarenhet inom relevanta kundsegment.
Kunskap i Excel-baserad kalkylering, tidsplanering eller andra planeringsverktyg.
Granitors erbjudande
Hos Granitor Mechanical (Nordic Mechanical Solutions) blir du en del av en prestigelös organisation som tror att det bästa sättet att få engagerade medarbetare är att skapa möjligheter för utveckling. Din karriärväg är lika unik som du, och här får du möjlighet att påverka din vardag, växa i rollen och arbeta i projekt som både utmanar och utvecklar.
Granitor Mechanical befinner sig i en expansiv fas och söker fler engagerade ledare till sitt team. Här kombineras teknik, ansvar och affärsdriv med en kultur som präglas av sunt förnuft, raka rör och respekt för hantverket. Du erbjuds goda anställningsförmåner, spännande industriprojekt och ett bolag där din insats märks och värdesätts.Publiceringsdatum2025-08-29Övrig information
Start: Enligt överenskommelseOmfattning: Heltid, 100%Plats: Projektbaserad tjänst med mycket resor där du kan utgå hemifrån.Lön: Enligt överenskommelse
Låter rollen som Senior Projektledare på Granitor Mechanical som din nästa utmaning? Urval sker löpande efter semestertider - ansök gärna så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940), https://www.granitor.se/mechanical Arbetsplats
Nordic Mechanical Solutions AB Kontakt
Peter Karnstedt Peter@needo.se Jobbnummer
9482646