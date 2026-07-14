Senior Projektledare Kyla
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2026-07-14
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eller i hela Sverige
Labkyl AB är ett av Sveriges ledande företag inom energieffektiva kyl- och värmelösningar med särskild spetskompetens inom naturliga köldmedier och CO2-teknik. Företaget har cirka 54 medarbetare och omsatte 200 MSEK under 2025. Labkyl ingår i Nordic Climate Group, en av norra Europas ledande koncerner inom kyla, värme och energieffektiva klimatlösningar, med verksamhet i flera länder. Kombinationen av lokal närvaro och styrkan i en internationell koncern gör Labkyl till en långsiktig och stabil arbetsgivare med stort fokus på innovation, hållbarhet och teknisk utveckling. Företaget expanderar och vi söker nu en verkligt produktiv
Senior Projektledare
Som Senior Projektledare i Stockholm driver du entreprenadprojekt från kontraktsskrivning till slutbesiktning med fullt ansvar för kvalitet, tidplan och ekonomi. Du leder projekt i nära samarbete med kunder, konsulter, montörer och underentreprenörer samt ansvarar för projektuppföljning, ÄTA, inköp och kundrelationer. Rollen omfattar både större och mindre installationsprojekt inom kyla. Du har inga som helst problem att visa dina fina resultat från nuvarande och tidigare tjänster.
Det troliga är att du arbetat inom bygg-, installations- eller VVS-branschen och du är van att ta dina projekt på ett strukturerat, affärsmässigt sätt med god lönsamhet. Du har genomgående skapat nöjda, kunder och medarbetare som verkligen bidrar och trivts i ditt team.
Erfarenhet av kyla är meriterande men inget krav. Däremot är det viktigt att du har god kunskap om entreprenadjuridik såsom AB, ABT och AMA. Vi utgår ifrån att du har B-körkort och behärskar både svenska och engelska väl i både tal och skrift.
Hos oss är alla lika viktiga, oavsett om du arbetar nära våra kunder, ute i projekten eller i en stödfunktion. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av teamet som bygger framtidens klimatlösningar i Sverige.
Låter det här intressant?
I så fall är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via vår rekryteringskonsult, Exelect AB.
Ange gärna i din ansökan vilka kunskaper du har och vilka resultat som du är mest nöjd med att ha uträttat i tidigare anställningar. Vi är mer intresserade av vad du har åstadkommit än hur många år du har arbetat.
Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.
Kontaktperson hos Exelect är Inger Östlund tel: 076-526 14 03 mail: inger@exelect.se
.
Gå till labkyl.se om du vill veta mer om företaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Labkyl AB Jobbnummer
10002795