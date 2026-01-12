Senior Projektledare IT livscykelhantering
Avaron AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-01-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Örebro
, Arboga
, Karlskoga
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare för ett uppdrag med fokus på att säkra teknisk livslängd och livscykelhantera ett befintligt vägtrafikregistersystem med tillhörande integrationsplattformar. Miljön har sitt ursprung i stordatorvärlden och är idag migrerad till en Microsoftmiljö, vilket innebär att delar av IT-miljön fortsatt präglas av stordatorliknande förutsättningar och höga krav på stabilitet och tillgänglighet.
I rollen är du huvudprojektledare och ansvarar för att driva arbetet framåt i en komplex kontext med flera intressenter och beroenden. Du leder andra projektledare, testledare och team samt säkerställer tydlig styrning, uppföljning och rapportering till ansvariga och beslutsfattare.
ArbetsuppgifterVara huvudprojektledare och leda projektets planering, genomförande och uppföljning.
Leda och koordinera andra projektledare, testledare och team i leveransen.
Etablera delmål och milstolpar samt säkerställa att dessa nås.
Säkerställa tydlig målbild, kommunikation och återkoppling av mål och resultat till relevanta intressenter och ledning.
Driva leverans mot uppsatta mål samt vid behov ta fram konsekvens- och riskanalyser som underlag för beslut om omplanering eller omprioritering.
KravMinst 5 års erfarenhet av projektledning i mycket komplexa livscykelhanteringsprojekt med höga krav på tillgänglighet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 4 års erfarenhet av projektledning kopplat till livscykelhantering av IT-miljöer.
Minst 4 års erfarenhet av projektledning i stordatorer eller stordatormigrerade IT-miljöer.
Minst 4 års erfarenhet av projektledning i IT-miljöer med komplexa integrationslösningar för intern och extern kommunikation.
Erfarenhet av att leda IT-projekt inom offentlig sektor.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030656-1785280". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Örebro Station (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9680048