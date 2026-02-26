Senior Projektledare för förstudie av fastighetssystem
2026-02-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior konsult som kan leda en förstudie inför upphandling av ett nytt fastighetssystem hos en kund inom fastighetsförvaltning med fokus på bostäder och kommersiella lokaler. Uppdraget omfattar att skapa en tydlig målbild och beslutsunderlag genom nulägesanalys, systemkartläggning, behovsanalys samt framtagning av kravunderlag. Du arbetar nära verksamhet, systemförvaltning och IT-funktion och bidrar även rådgivande vid behov under upphandlingsprocessen.
Arbetsuppgifter Projektleda och genomföra nulägesanalys/förstudie inför upphandling av fastighetssystem
Kartlägga processer och befintligt systemlandskap
Genomföra behovsanalys och stödja prioritering av krav
Ta fram systemstrategi och övergripande systemdesign
Formulera och kvalitetssäkra kravställning inför upphandling enligt LOU
Agera rådgivande stöd under upphandlingsprocessen vid behov
Krav Kunskap om processkartläggning och offentlig sektor
Erfarenhet av processkartläggning och kravmetodik
Erfarenhet av att genomföra förstudier för att fånga, sortera och prioritera krav
Kunskap om lagstiftningen om offentlig upphandling (LOU)
Kunskap om informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling
Erfarenhet av projektledning, behovsanalys samt systemarkitektur/uppbyggnad
Erfarenhet av kravställning inför upphandling enligt LOU
Kunskap om "best of breed"
Meriterande Genomfört en förstudie avseende ett fastighetssystem under de senaste fem åren
