Senior projektledare
2026-01-26
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior projektledare till ett stort och affärskritiskt program inom energisektorn. Uppdraget är i genomförandefas och omfattar att leda ett påbörjat initiativ kopplat till anslutning mot en europeisk plattform samt att säkerställa en fullskalig, implementerad lösning för mFRR EAM. Du arbetar nära beställare och styrgrupp och driver leverans i en miljö med både nationella och nordiska beroenden, där marknadsdesign, operativa arbetssätt och IT-leveranser behöver samordnas.
ArbetsuppgifterLeda och styra projektet genom dess olika faser samt säkerställa leverans mot uppsatta mål
Säkerställa att projektet levereras inom överenskomna ramar avseende tid, kostnad och resultat
Driva nödvändiga förändringar för att möjliggöra anslutning till Picasso-plattformen för aFRR-utbyte enligt EBGL
Säkerställa fullskalig implementering av mFRR EAM
Säkerställa beredskap internt och externt avseende marknadsdesign
Säkerställa att kontrollrumsverksamheten är redo för nya operativa arbetssätt
Säkerställa införande och mottagande av IT-utvecklingsleveranser
Driva projektet enligt etablerade modeller och arbetssätt (PPS samt IT/produktionsmodell)
Planera, följa upp och rapportera projektets status och progress till styrgrupp
Identifiera och hantera risker enligt gällande rutiner
Planera, följa upp och kommunicera aktiviteter både inom projektet och i nordiska samarbeten
Vid behov leda andra utvecklings- och implementeringsprojekt inom verksamhetsområdet
KravMinst 10 års erfarenhet som projektledare
Dokumenterad förmåga att leda komplexa projekt med flera intressenter och styrgruppsrapportering
Erfarenhet av att driva implementerings- och förändringsarbete inklusive införande av IT-leveranser
Erfarenhet av att arbeta enligt PPS
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av projekt kopplade till balansering/regelmarknader, aFRR/mFRR eller marknadsdesign
Erfarenhet av arbete i nordiska och/eller europeiska samarbetskontexterSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
