Senior Projektkommunikatör inom IT & Digital Transformation
Vill du vara med och driva kommunikationen i ett stort och spännande transformationsprogram inom IT? Nu söker vi en senior Projektkommunikatör som vill kombinera kreativitet, digital kommunikation och media med ett affärskritiskt IT-initiativ i en modern och dynamisk miljö.
Det här är rollen för dig som älskar att skapa tydlig, engagerande och professionell kommunikation - och som trivs i gränslandet mellan teknik, människor och förändring
Om rollen
Du kommer att spela en viktig roll i ett större bolagsövergripande SAP-program där fokus ligger på att skapa tydlig och inspirerande kommunikation för både medarbetare och olika intressenter.
I rollen arbetar du med både strategisk och operativ kommunikation genom att:
Skapa och publicera innehåll för intranät och interna digitala kanaler Producera och redigera video- och mediainnehåll Ta fram grafiskt material, presentationer och textproduktion Planera och koordinera informationsmöten och större samlingar Stötta projekt och program med tydlig förändringskommunikation Anpassa kommunikation för olika målgrupper och digitala plattformar
Du blir en viktig del av arbetet med att göra komplex information enkel, tydlig och engagerande
Vi söker dig som
Har minst 6 års erfarenhet inom media, kommunikation eller projektkommunikation Har erfarenhet av kommunikation i större organisationer eller IT-/förändringsprojekt Är trygg i att producera både text, grafik och digitalt innehåll Har en stark känsla för visuellt uttryck och storytelling Är självgående, strukturerad och lösningsorienterad Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska
Erfarenhet inom följande är meriterande
Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Adobe InDesign Canva Digital innehållsproduktion Projekt- och förändringskommunikation Media- och grafisk produktion
Utbildning
Eftergymnasial utbildning inom Media & Kommunikation, exempelvis YH/KY eller motsvarande.
Praktisk information
Plats: Malmö Hybridupplägg: 50% på plats / 50% distans Start: 2026-05-25 Slut: 2027-03-31 Omfattning: Heltid
Det finns även möjlighet till långsiktig utveckling och framtida övergång till anställning
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
