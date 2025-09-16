Senior Projektingenjör
Vi söker en Senior projektingenjör för mångårigt uppdrag hos Trafikverket, med stationering i Jönköping.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget omfattar tre huvudprojekt: två elektrifieringsprojekt och ett projekt för plankorsningsåtgärder. Det ena elektrifieringsprojektet inkluderar även installation av mellanblockssignaler, vilket syftar till att öka kapaciteten på sträckan genom att möjliggöra fler tåg på samma bana på ett kontrollerat sätt. Det andra elektrifieringsprojektet handlar om att elektrifiera en sträcka för att göra anläggningen mer robust och miljövänlig. Det tredje projektet fokuserar på åtgärder för att förbättra säkerheten vid plankorsningar, bland annat genom att slopa nuvarande korsningar och vidta åtgärder för att minska risken för kollisioner mellan tåg och andra fordon.
Syftet med projekten är att förbättra kapaciteten, säkerheten och miljövänligheten i järnvägsanläggningarna. Elektrifieringen kommer att bidra till en mer hållbar drift, medan mellanblocksignalerna ökar kapaciteten på de aktuella sträckorna och plankorsningsåtgärderna minskar risken för olyckor. Projekten kommer att genomföras huvudsakligen i Jönköpings län. Arbetet kommer att kräva nära samarbete mellan interna specialister, externa konsulter och entreprenörer, samt koordinering med kommuner och regioner i vissa fall. Under kontraktstiden kan andra projekt tillkomma eller tas bort beroende på behov och prioriteringar. Den nya projektingenjören kommer att vara involverad i dessa förändringar och anpassa sitt arbete därefter.
Arbetsuppgifter/AnsvarProjektingenjören kommer att arbeta nära projektledaren och vara en viktig stödresurs för att säkerställa framdriften och kvaliteten i projekten. Rollen innebär ett nära samarbete med projektledaren där projektingenjören främst agerar som projektledarens högra hand och tar ett stort ansvar för uppföljning och hantering av delprojekt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Självständigt hantera delprojekt eller specifika områden inom tid, kostnad, risk, kvalitet och innehåll.
Stödja projektledaren i uppföljning av ekonomiska prognoser, tidplaner och risker.
Ansvara för att ta fram beslutsunderlag och presentera dessa i styrgrupper och möten.
Delta i upphandlingar, kontraktsdialoger och entreprenaduppföljning - främst som stöd till projektledaren, men vid behov kan projektingenjören också leda dessa aktiviteter om hen känner sig bekväm och har de egenskaper som krävs.
Koordinera mellan interna specialister, externa leverantörer och entreprenörer, samt i mindre utsträckning med kommuner, regioner och myndigheter.
Följa upp leveranser och kontrakt, inklusive avvikelser och tilläggsarbeten.
Dokumentera och bidra till erfarenhetsåterföring inom projekten.
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Minst 5 års erfarenhet av projektarbete inom infrastruktur, varav minst 3 år i rollen som projektingenjör, delprojektledare eller motsvarande. b) Erfarenhet från järnvägsprojekt i byggskede med inriktning kontaktledning, signal eller mark/spår. c) God kännedom om AMA, AB/ABT. d) Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet som projektingenjör, delprojektledare eller motsvarande från minst 2 järnvägsprojekt oavsett entreprenadsumma alternativt 1 järnvägsprojekt med en entreprenadsumma om minst 300 MSEK För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av att i minst 2 projekt arbetat i system såsom Projektportalen, MS Project, Excel För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av att i minst 2 projekt arbetat enligt någon projektmodell (XLPM eller likvärdig) För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av att driva delprojekt med eget ansvar för planering och leverans För beställaren är det ett mervärde att offererad resurs har erfarenhet av samordning med flera externa aktörer eller teknikområden i minst 2 projekt varav minst 1 järnvägsprojekt oavsett entreprenadsumma alternativt 1 järnvägsprojekt med en entreprenadsumma om minst 300 MSEK
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
