Senior projektcontroller till Idrotts- och föreningsförvaltningen
Göteborgs kommun / Controllerjobb / Göteborg Visa alla controllerjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Beskrivning
Vi söker en erfaren och engagerad projektcontroller som ska delta under förprojekteringsfas till dess att projektet är klart.
Projektcontrollern får möjlighet att delta i framtagandet av projektets ekonomistyrningsmodell. Ett av projekten är Nya Centralbadet och majoriteten av projekttimmarna kommer att läggas i detta projekt.
Rollen som projektcontroller är ny i förvaltningen och kommer uteslutande att stödja nya projekt. Projektcontroller kommer att tillhöra avdelning Ekonomi & Inköp. Avdelningen stödjer förvaltningsdirektören och ledningen i den strategiska ekonomistyrningen. Avdelningen består för tillfället av nio medarbetare och en avdelningschef.Dina arbetsuppgifter
Som projektcontroller ansvarar du för den ekonomiska uppföljningen av investerings- och utvecklingsprojekt. Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till projektledare och chefer genom att säkerställa ekonomisk kontroll, korrekt rapportering och effektiv resursanvändning - i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer. Fokus i rollen är på ekonomisk budget, uppföljning och prognosarbete, både ur ett helhetsperspektiv och per delprojekt. Detta inkluderar även avtalsbevakning och avstämning av fakturor mot avtal. Du kommer att samarbeta nära andra roller inom Centralbadet med sporthallar med fokus på att säkerställa att kostnaderna som redovisas är rimliga och att uppföljningen är trovärdig och går att styra utifrån. Du behöver vara nära och aktiv i projektet för att kunna bidra med din kunskap.
Du arbetar även med intern kontroll och olika typer av utredningar. I nära samarbete med dina kollegor medverkar du också till utveckling och kvalitetssäkring av förvaltningens ekonomistyrprocesser. Enheten och förvaltningen har påbörjat ett förändringsarbete där du blir en stor del av att både utveckla och hantera, tillsammans med enheten, allt vad en förändringsresa bär med sig.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst 5-års erfarenhet av liknande roller inom stora projekt. Det är meriterande om erfarenheten är inom stora byggprojekt Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal redovisning och lagstiftning. Du har god IT-vana och goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppföljnings- och analysverktyget Hypergene (Nekksus) och projektverktyget Antura.
I rollen krävs att du har förmågan att se helhet likväl som att kunna se detaljer. Du har förmågan att skapa förtroendefulla relationer och har ett konsultativt och prestigelöst förhållningssätt i din roll som projektcontroller. Du kommunicerar och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet. Du är utvecklingsorienterad och har förmågan att tänka nytt samt anpassar ditt arbetssätt och stöd efter behov. Att sätta kunden i fokus är en självklarhet för dig. Som person är du strukturerad, kommunikativ, ansvarsfull och lyhörd. Du är lagspelare med positiv inställning som bidrar till energi i din arbetsgrupp.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
På grund av julledighet kommer urvalsprocessen påbörjas i januari. Vi kommer att hålla dig som kandidat uppdaterad om hur processen fortskrider.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Vid intervju behöver du uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/idrotts--och-foreningsforvaltningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Glenn Gustavsson - Kommunal glenn.gustavsson@ioff.goteborg.se 0707610186 Jobbnummer
9640231