Senior Project Manager (Pre-study)
ValueOne AB / Speditörsjobb / Nacka Visa alla speditörsjobb i Nacka
2026-04-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ValueOne AB i Nacka
, Karlskoga
, Karlstad
, Lindesberg
, Örebro
eller i hela Sverige
ValueOne söker en mycket erfaren Project Manager för att leda en strategisk förstudie inom Advanced Planning Systems (APS) hos en global industrikoncern. Uppdraget förväntas starta så snart som möjligt och löper på 6 - 12 veckor. Du kommer att vara baserad i Stockholm och kommer även att kunna arbeta en del på distans.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Om uppdraget
Som Senior Project Manager (APS Pre-study) äger och driver du en end-to-end förstudie kring bolagets framtida Advanced Planning System (APS). Du ansvar för allt från kravinsamling och analys av alternativa lösningar som exempelvis SAP, IBP, Logility, SO99+, till att leverera en faktabaserad rekommendation och roadmap till ledningsgruppen.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i detta uppdrag söker vi dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda APS-implementationer eller liknande komplexa supply chain/IT-projekt och har djup förståelse för end-to-end supply chain planning (demand, supply, inventory, S&OP).
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en stark facilitator med vana att arbeta med seniora stakeholders och duktig på att omvandla komplex input till tydliga beslutsunderlag.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta William Gyldner, på telefonnummer 070 850 00 08.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
(org.nr 556787-5264)
Cylindervägen 12
)
131 52 NACKA STRAND
ValueOne Jobbnummer
9872937