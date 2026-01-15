Senior Programledare inom Order-to-Cash och Infor M3 Cloud
2026-01-15
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior programledare som vill driva initiativ inom Customer Reliability och Customer Transparency med fokus på Order-to-Cash (O2C) och övergång till Infor M3 Cloud. Du får en central roll i att stärka leveransprecision, förbättra kundkommunikation och skapa tydligare styrning genom robust uppföljning i Power BI. Uppdraget omfattar även att säkra struktur och integrationer mellan ERP (Infor M3) och angränsande system i samband med migrering till molnplattformen.
Miljön är tvärfunktionell med nära samverkan mellan verksamhet och IT, där du förväntas skapa framdrift, tydlighet och förankring hos både operativa team och seniora beslutsfattare.
ArbetsuppgifterPlanera, leda och koordinera ett tvärfunktionellt program inom Customer Reliability och Customer Transparency med fokus på O2C.
Driva förbättring av leveransprecision och transparens i kundflöden, inklusive uppföljning av relevanta mätetal (t.ex. OTIF).
Säkerställa kravställning, backlog och leverans av Power BI-rapporter och dashboards för operativ och ledningsmässig uppföljning.
Koordinera aktiviteter kopplade till övergången från Infor M3 till M3 Cloud, inklusive integrationer mot närliggande system.
Planera och leda test- och införandeaktiviteter, såsom SIT/UAT, cutover och hypercare, med fokus på O2C.
Förbättra datakvalitet i Order-to-Cash med fokus på kund-, artikel-, pris- och leveransdata.
Ansvara för förändringsledning: stakeholder management, kommunikationsplan, utbildning och införandestöd.
Hantera risker, beslutspunkter och styrning genom styrgrupper och löpande uppföljning.
KravErfarenhet som projekt- eller programledare inom Supply Chain och/eller kundnära flöden.
Dokumenterad erfarenhet av ERP-relaterade förändringar, gärna Infor M3 och/eller migrering till M3 Cloud.
Stark förståelse för Order-to-Cash samt angränsande processer (planering, lager, distribution, fakturering).
Bevisad förmåga att hantera seniora stakeholders och leda arbete i matrisorganisation.
Erfarenhet av Power BI, inklusive etablering av datamodeller, mätetal samt publicerings- och förvaltningsstruktur.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Förståelse för efterlevnad av GDPR samt interna informationssäkerhetspolicies, inklusive behörighetsstyrning för BI-rapporter och datakällor.
MeriterandeTidigare roll inom Regional Supply eller Sales Supply.
Erfarenhet av EDI/PEPPOL, kundportaler, CRM-integrationer och prishantering.
Certifiering inom projektmetodik (PMP, Prince2 eller SAFe) eller förändringsledning (PROSCI).
Erfarenhet av datalager/ETL kopplat till Power BI (t.ex. Azure eller SSIS).
Erfarenhet från tillverkningsindustri med höga krav på leveransprecision och kundupplevelse.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
