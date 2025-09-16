Senior Processingenjör Till Eliquo Malmberg Water
Eliquo Malmberg Water AB / Kemiingenjörsjobb / Kristianstad Visa alla kemiingenjörsjobb i Kristianstad
2025-09-16
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eliquo Malmberg Water AB i Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
ELIQUO MALMBERG WATER är en ledande aktör inom vattenrening, specialiserad på den svenska marknaden. Som en del av ELIQUO WATER GROUP och SKion Water GmbH kombinerar företaget teknisk spetskompetens med en stark vision om en cirkulär och hållbar framtid. ELIQUO MALMBERG WATER utvecklar reningsverk som inte bara renar vatten, utan även återvinner energi och näringsämnen för en grönare värld. Är du redo att bli en del av ett företag som driver VA-Sverige framåt och skapar verklig förändring?
Nu söker vi en senior processingenjör som vill ta en central roll i utvecklingen av framtidens vattenrening.
Vad innebär rollen som Senior Processingenjör?
Som senior processingenjör blir du en nyckelspelare i vår tekniska avdelning. Du får ett brett ansvar och är involverad både strategiskt och praktiskt i våra projekt.
Rollen innebär att du:
Leder och driver processtekniska frågor i projekt - från koncept och dimensionering till driftsättning.
Är en viktig rådgivare för kollegor och projektledare, och säkerställer att våra tekniska lösningar håller högsta kvalitet.
Bidrar i anbudsarbeten och granskar processlösningar med fokus på funktion, kvalitet och innovation.
Arbetar nära andra discipliner och fungerar som en länk mellan teknik, projekt och utförande.
Placeringsort: Lund eller Yngsjö, beroende på vad som passar dig bäst.
Vi ser gärna att du:
Har flera års erfarenhet av tekniskt arbete inom vattenrening, t.ex. dimensionering, processdesign, funktionsbeskrivningar och intrimning.
Har Civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen, gärna med inriktning mot vattenrening, process- eller kemiteknik - eller motsvarande erfarenhet.
Gillar problemlösning, van vid att arbeta med projekt över olika kompetensområden, är drivande, har förmågan att koordinera ditt arbete och kan arbeta såväl individuellt som i grupp.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och i skrift.
Vi erbjuder dig:
En arbetsplats med stark gemenskap och stolthet i det vi gör.
En arbetsplats med engagerade kollegor, korta beslutsvägar och hög entreprenörsanda.
Stora möjligheter att utvecklas och växa med oss.
Spännande framtid, vi har har stora projekt på gång och gör en stor satsning på utveckling av vår teknikavdelning.
På ELIQUO MALMBERG WATER arbetar vi för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidater till tjänsten kommer därför att bli ombedda att presentera ett utdrag ur belastningsregistret, genomföra ett drog- och alkoholtest samt i förekommande fall erbjudas hälsoundersökning på vår företagshälsovård. Vi kommer också för vissa positioner göra en kreditupplysning.
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta teknikchef Taino Bendz, taino.bendz@malmberg.se
eller marknads- & rekryteringskoordinator Ester Björk, ester.bjork@malmberg.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdatum: 2025-10-26
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eliquo Malmberg Water AB
(org.nr 556292-9272) Arbetsplats
Eliquo Malmberg Water Jobbnummer
9510625