Senior PLC-programmerare till Elektroautomatik Customized Solutions
2026-03-25
Din arbetsroll
Som senior PLC-programmerare på Elektroautomatik Customized Solutions har du en nyckelroll i att utveckla och vidareutveckla våra kunders produkter och automationslösningar.
Rollen innebär ett tydligt tekniskt ansvar där du både driver utvecklingsarbete och tar ett helhetsgrepp kring arkitektur, funktion och kvalitet i leveranserna.
Du är en del av vårt projekts- och teknikteam, där vi arbetar långsiktigt med utvalda kunders produkter men också i projektform vid nyutveckling. I rollen förväntas du kunna driva utvecklingsprojekt självständigt i dialog med kund, från teknisk lösning till färdig leverans. Du får arbeta med den senaste tekniken och vara delaktig i implementering och test hos kunder globalt.
Vi arbetar med både Rockwell (Allen-Bradley) och Siemens, och i rollen förväntas du vara trygg i att arbeta i båda miljöerna beroende på kund och projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som är en senior och trygg PLC-programmerare med ett affärsmässigt och lösningsorienterat arbetssätt.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Utveckla, programmera och vidareutveckla PLC-lösningar inom både Siemens (TIA Portal, S7) och Rockwell Automation, främst på moderna Allen-Bradley-plattformar (ControlLogix och CompactLogix) i Studio 5000 Logix Designer.
Arbeta produktförvaltande med kunders befintliga produkter samt initiera och driva tekniska förbättringar
Delta i och driva utvecklingsprojekt mot kund, både självständigt och i team
Vara teknisk kontaktperson gentemot kund i utvalda projekt
Delta i nyutveckling av maskiner, funktioner och lösningar
Medverka vid implementering, test och driftsättning hos kunder i Sverige och internationellt
Samarbeta tätt med kollegor inom mekanik, el och projektledning
Bidra aktivt till teamets och organisationens tekniska utveckling
Vi ser att du har:
Flera års erfarenhet av PLC-programmering inom automationsbranschen
God erfarenhet av både Siemens (TIA Portal, S7) och Allen-Bradley (Rockwell, ControlLogix och CompactLogix i Studio 5000 Logix Designer). (alternativt mycket stark kompetens i ena och god erfarenhet/ambition att arbeta i den andra)
Kunskaper inom SCADA är meriterande
Kunskaper av äldre system inom Rockwell eller Siemens.
Kunskaper inom felsökning i automationsanläggning är meriterande
Erfarenhet av att arbeta kundnära och driva tekniska dialoger självständigt
Förståelse för produktlivscykler och produktägarskap
Kunskaper inom el och pneumatik
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Som person är du:
En lagspelare som gärna delar kunskap och stöttar kollegor
Självständig, ansvarstagande och trygg i tekniska beslut
Nyfiken och initiativtagande när det gäller förbättringar och utveckling
Kommunikativ och bekväm med svenska och engelska i tal och skrift
UTVECKLING OCH MÖJLIGHETER HOS OSS
Hos Elektroautomatik Customized Solutions satsar vi på långsiktig kompetensutveckling. Du får stora möjligheter att utvecklas genom interna och externa utbildningar och kurser.
Beroende på intresse och ambition finns även möjlighet till:
Karriärmöjligheter och utveckling inom en växande organisation
Delta i kunddialoger, offertarbete och försäljningsstöd
Fördjupa dig tekniskt inom nya plattformar och framtida automationslösningar
OM ELEKTROAUTOMATIK CUSTOMIZED SOLUTION
Elektroautomatik Customized Solutions är ett nytt affärsområde inom Elektroautomatik, specialiserat på att leverera högkvalitativa och kostnadseffektiva lösningar inom kontraktstillverkning. Vi strävar efter att skapa långsiktiga kundrelationer och erbjuda ett mervärde genom effektiva produktionsprocesser och flexibilitet.
Vår verksamhet präglas av precisionsleveranser, kundnära samarbete och ett partnerskap där vi är mer än bara en leverantör. Vi arbetar nära våra kunder för att kontinuerligt förbättra och optimera deras lösningar och processer, vilket gör oss till en pålitlig och långsiktig affärspartner.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en utvecklande och ansvarsfull roll inom en framtidsinriktad och flexibel arbetsmiljö. Vi söker personer som brinner för att skapa värde, förbättra processer och vara en del av ett dynamiskt team.
Placeringsort: Göteborg
Frågor om tjänsten?
Kontakta rekryterande chef, Carolin Almström på 0500-10 34 10 eller carolin.almstrom@elektroautomatik.se
Om Elektroautomatik
Elektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör. Vi är en helhetsleverantör inom automation och har stor kompetens inom samtliga områden - från idé till slutgiltig produktion. Utöver ren automation kan vi även erbjuda våra kunder konsulter, maskiner, service och utbildning genom våra avdelningar EA Consultant, EA Machine, EA Service och EA Academy.
Vårt mål är att effektivisera och kvalitetssäkra kundernas produktion och logistik genom smarta automationslösningar. Vi har hög kompetens och tillsammans är vi ett engagerat lag som levererar.
