Senior organisationsutvecklare

Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior konsult för ett uppdrag inom offentlig sektor med fokus på att genomföra en organisationsgenomlysning. Du definierar verksamhetens behov utifrån en ny riktning och tar fram välgrundade förslag på framtida organisering. Arbetet sker nära förvaltningsledning, chefer och medarbetare och kräver god förmåga att hantera känsliga frågor kopplade till ledarskap och arbetsmiljö.
ArbetsuppgifterKartlägga nuvarande organisationsstruktur, inklusive roller, ansvar och mandat.
Tolka avdelningens nya uppdrag och identifiera vilket ledarskap och vilken kravprofil som behövs framåt.
Planera och genomföra intervjuer med chefer och medarbetare samt samla in kvalitativ data om kultur, samarbete, ansvar och effektivitet.
Analysera insamlad data, identifiera återkommande mönster och problemområden.
Ta fram förslag på ny eller justerad struktur, exempelvis teamindelning, sektioner/enheter, roller och ansvarsfördelning.
Genomföra riskanalys kopplad till omorganisering och föreslå en implementeringsplan.
Leverera skriftlig nulägesrapport med sammanställning av intervjuer och konkreta organisationsförslag.
Presentera resultat och rekommendationer för förvaltningsledning.
KravErfarenhet på exekutiv nivå.
Minst 10 års erfarenhet inom offentlig sektor.
Dokumenterad erfarenhet av kommunal verksamhet.
Minst 10 års erfarenhet inom organisationsutveckling.
Erfarenhet av liknande uppdrag - genomförda uppdrag under de senaste 5 åren.
