Senior .Net-utvecklare, se hit!
2025-12-09
Vi på Knowit Core Malmö söker dig som har minst fem års erfarenhet av .NET-utveckling och som vill fortsätta växa i ett sammanhang där teknik, människor och smarta lösningar står i centrum.
Du är van vid komplexa system, kanske har du varit med och byggt skalbara plattformar i Azure eller andra molnmiljöer. Du vill inte stanna upp för du vill framåt.
Om rollen Som konsult hos oss jobbar du nära kunderna. Ibland ute hos dem, ibland från vårt kontor på Stortorget. Vi har både inhouse-projekt och uppdrag på plats. Hos oss får du jobba med de senaste teknologierna och har du ett specialintresse för AI så kommer du få utlopp för det här. Du får möjlighet att ta ansvar, påverka tekniska val och arbeta tillsammans med andra erfarna utvecklare, arkitekter och problemlösare.
Du bidrar med din tekniska expertis, men också med nyfikenhet och vilja att förstå kundens behov. Om du dessutom har koll på frontendramverk, är det ett extra plus - men inget krav.
Vi letar efter dig som:
Har minst fem års erfarenhet som .NET-utvecklare
Har jobbat med komplexa system i större miljöer
Har erfarenhet av Azure eller annan molnplattform
Gärna har bakgrund inom konsultbranschen
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi är övertygade om att AI inte bara förändrar hur vi löser tekniska problem, utan också hur vi samarbetar, kommunicerar och skapar värde. Därför söker vi dig som redan har testat, eller vill utforska, hur AI kan bidra till smartare arbetssätt och bättre resultat - både för oss själva och våra kunder.
Hos oss får du mer än ett uppdrag Knowit Core består av cirka 120 personer - utvecklare, arkitekter, projektledare och designers i blandad bakgrund. Här finns plats för både civilingenjören och den självlärda kodaren. Det viktiga är inte var du började - utan vart du vill ta dig.
Vi jobbar i mindre team, nära våra chefer - Per, Fay eller Andreas och vi tror på en kultur byggd på tillit, engagemang och gemenskap.
Det här är vad vi själva värdesätter - och tror att du också gör:
Tid och budget för individuell kompetensutveckling
Månadsvisa kompetensforum med kollegor
Kollegor som brinner för teknik
Flexibel arbetsmiljö - både i tid och plats
Trygghet genom kollektivavtal
Engagerade ledare som själva har teknisk bakgrund
Ett centralt kontor i Malmö - med utsikt över Stortorget
After works, träningspass, kulturevenemang och familjedagar
Publiceringsdatum2025-12-09
Vi använder analyser i rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis bedömning av dig som kandidat och ha ett kompetensbaserat urval. Vi arbetar med löpande urval, så varmt välkommen att söka tjänsten redan idag!
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta Natalie Permerup (rekryterare) på mejl, natalie.permerup@knowit.se Ersättning
