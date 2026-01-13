Senior .NET Developer inom IAM och säker integration
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Som Senior .NET-utvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med en säkerhets- och integrationsplattform. Du samarbetar nära utvecklingsteam, arkitekter och säkerhetsspecialister och bidrar både strategiskt och operativt i lösningar med tydligt fokus på autentisering, auktorisering och säker integration.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla lösningar för autentisering, auktorisering och säker integration (synkron/asynkron).
Arbeta med identitets- och e-ID-lösningar såsom Ping Federate, Saviynt, Signicat och BankID.
Bygga tjänster inom API Management, token-hantering, Front Door samt brandväggsregler.
Implementera integrationer med Azure-komponenter såsom Logic Apps, Functions, Service Bus och Event Grid.
Bidra till säkerhetsarkitektur, loggning, övervakning och audit.
Stötta team i säkerhetsfrågor, CI/CD och tekniska vägval.
KravFlera års erfarenhet av C#/.NET och distribuerade system.
God kunskap om OAuth2, OpenID Connect, JWT och Identity Federation.
Erfarenhet av molnbaserade integrationer i Azure, exempelvis API Management, Functions, Service Bus/Event Grid, Key Vault, RBAC och Monitoring.
Erfarenhet av REST API-utveckling samt arbete med JSON/XML och API-säkerhet.
Förståelse för moderna integrationsmönster, exempelvis event sourcing, saga samt outbox/inbox.
MeriterandeErfarenhet av Ping Federate, Saviynt, Signicat eller annan identitetsplattform.
Erfarenhet av on-prem integrationer.
Kunskap inom JavaScript eller Python.
Erfarenhet av integrations- och säkerhetsplattformar såsom Anypoint, Message Broker, TIBCO, AWS Gateway, WSO2, MQTT, Kafka/Kinesis eller Grafana/CloudWatch.
Erfarenhet av OpenShift, Bicep eller Infrastructure as Code.
Intresse för AI och automatisering i säker utveckling.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7046179-1787524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682492