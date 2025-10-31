Senior .NET developer
Danda AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danda AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vår kund i Stockholm söker nu flera fullstack .NET utvecklare med fokus på backend! Om uppdraget:
Vår kund bygger en gemensam tjänsteplattform (shared service platform) och söker seniora full-stackutvecklare med tydlig backend-tyngd. Du kommer att designa och utveckla integrationer, asynkrona tjänster och väldefinierade API:er i en molnbaserad miljö (Azure). Rollen omfattar nära samarbete med arkitekter och produktteam, samt ansvar för kvalitet, driftsäkerhet och CI/CD-flöden.
Vi söker dig som: * Har gedigen erfarenhet av backendutveckling i .NET/C# (ASP.NET Core). * Har bevisad erfarenhet av att designa och implementera tjänsteplattformar, API:er och systemintegrationer. * Behärskar asynkron kommunikation, event-driven arkitektur och distribuerade system (t.ex. köer/pub-sub som Azure Service Bus/Event Grid). * Har hands-on erfarenhet av DevOps/CI/CD och Azure-driftsättning (t.ex. Azure DevOps, IaC, containers). * Arbetar testnära (enhetstestning, loggning/monitorering) och skriver säker, robust kod.
Meriterande * Integrationer mot ERP, logistik, POS eller e-handelssystem. * Domänkunskap inom bygg, VVS eller byggmaterial/entreprenad. * Erfarenhet av DDD/mikrotjänster och prestanda-/skalbarhetsmönster.
Plats: Stockholm (fysisk närvaro krävs) Start: Januari 2026 Uppdragslängd:12 månader Språk: Engelska är ett krav, svenska eller finska är meriterande
Danda erbjuder: Spännande uppdrag hos både svenska och internationella kunder Möjligheter till professionell tillväxt och karriärutveckling Konkurrenskraftig ersättning och förmånspaket En snabb och dynamisk arbetsmiljö med fokus på teknik Chansen att vara en del av ett team som formar framtidens produkter En stödjande och inkluderande företagskultur som värdesätter kreativitet och innovation. Självklart har vi kollektivavtal och är ansluta till Almega! Ansök med ditt CV på engelska! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Danda AB
(org.nr 559069-2249) Arbetsplats
Danda Kontakt
Farid Dadsetan farid@danda.se Jobbnummer
9583996