Senior Nätverkstekniker - Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB - Supportteknikerjobb i Solna

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Supportteknikerjobb / Solna2021-07-06Välkommen till ett stabilt, framgångsrikt och lösningsorienterat företag som alltid sätter kunden främst.Har du goda kunskaper och tidigare arbetslivserfarenhet inom drifttjänster samt cloudservices och vill arbeta i en ansvarsfull roll med goda utvecklingsmöjligheter. Då är det dig vi söker!Hos oss på Trust-IT så får du en trygg och utvecklande anställning med chansen att samla på dig värdefull arbetslivserfarenhet. Vi stöttar dig i din utveckling, ger dig möjlighet att fylla på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att utveckla din karriär.ArbetsuppgifterI rollen som Senior nätverkstekniker kommer du att arbeta både i vår NOC och ute hos kund.Ditt arbete kommer bland annat bestå av:Drifta, supportera, förändra och utveckla både våra kunders IT-miljöer samt vår egen cloudmiljöTeknisk rådgivare och pre-sale vid nykundsförsäljningTa hand om och ansvara för system-/tjänste-/serverinstallationer från ax till limpaBygga långsiktiga goda relationer till kravställare och kunderDesigna lösningar och hantera större tekniska implementationerDokumentering och rapporteringÖvervakning av system och tjänsterTätt samarbete med övriga Affärsområden2021-07-06För att lyckas i rollen som senior nätverkstekniker ska du ha/vara:Goda kunskaper inom Microsoft Active Directory, OnPrem och Azure/MS365Erfarenhet av integration mellan Cloudlösningar och OnPremMinst 3-5 års arbetslivserfarenhet som cloud-/driftstekniker, med erfarenhet av komplexa systemmiljöerGod kunskap inom Cloud miljöer som Azure, AWS, Google och private Cloud (VMWare, HyperV)Goda kunskaper inom Networking med kunskap i konfiguration av switchar, routers och/eller brandväggarLösningsorienterad, du ser möjligheter istället för problemScriptingkunskap inom PowerShell, PowerCLI mmBehärskar flytande Svenska & Engelska i tal och skriftB-KörkortGod social kompetensMeriterande kunskaper:IT-säkerhet i komplexa miljöerAdekvata certifieringar Microsoft, Azure, Google och/eller AWSKunskap inom Linux, MacOS, PKI-lösningar med automatiserade certifikathanteringarVi kan erbjuda digAtt jobba på Trust-IT är och ska vara roligt. Inte bara för att vi är ett glatt och inspirerande företag, utan även för att vi vill hjälpa dig att nå dina personliga mål. Vi tycker att alla våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas, oavsett om de är juniorer eller har några år på nacken. Lika viktigt är att vi stöttar och tar lärdom av varandra. Vi erbjuder alla våra anställda kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Och inte nog med det - du som anställd får även lägga upp en individuell utbildningsplan utifrån dina speciella intresseområden. Hos oss kommer du snabbt in i gemenskapen genom våra interna och externa aktiviteter där vi träffas och hittar på något roligt tillsammans.Omfattning: Heltid, start augusti.Din utvecklingPå Trust-IT är din utveckling i centrum och vi påbörjar den resan redan på första intervjun. Alla som jobbar med IT vet att det är superviktigt att hålla sig uppdaterad. Att dessutom vara certifierad är ett värdefullt kvitto på din kompetens som du har nytta av oavsett arbetsgivare och uppdrag. Vi kommer redan under anställningsprocessen låta dig genomföra ett utvalt test för att vi tillsammans ska kunna bedöma dina kunskaper. Fattar vi sedan ännu mer tycke för varandra och du blir anställd - ja, då kommer vi tillsammans sätta upp en personlig utvecklingsplan för dig.I denna rekryteringsprocess samarbetar Trust-IT Sweden AB med Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB. Försäljare och övriga rekryteringsbolag undanbedes vänligt men bestämt.För kontakt gällande tjänsten, vänligen mejla till mango.dahlstrom@kraftsam.se eller johan@kraftsam.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB5849128