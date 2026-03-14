Senior mjukvaruutvecklare
2026-03-14
Publiceringsdatum2026-03-14Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av ett utvecklingsteam hos en global aktör inom livsmedelsproduktion och lantbruksteknik. Uppdraget fokuserar på vidareutveckling av embedded-lösningar i en miljö där hela kedjan täcks in, från idé och krav till färdig lösning, test och förbättring av befintliga system.
Arbetet sker i ett agilt sammanhang med nära samarbete mellan utveckling, krav och integrationstest. Teamet har tillgång till egna testmiljöer och arbetar även med verifiering i verkliga användningsmiljöer för att säkerställa robusta och välfungerande lösningar.
ArbetsuppgifterUtveckla och vidareutveckla embedded programvara, huvudsakligen i Java.
Delta i produktutveckling från idé och krav till färdig lösning.
Förbättra befintliga system och komponenter med fokus på kvalitet och funktion.
Arbeta med krav som specificeras i Polarion och bidra till att dessa omsätts i lösningar och automatiserade testfall.
Samarbeta tätt med kravteam och integrationstest för att skapa robusta produkter.
Bidra i test och verifiering i både interna testmiljöer och verkliga driftmiljöer vid behov.
KravErfarenhet av mjukvaruutveckling med förmåga att ta arkitekturansvar.
Masterexamen inom datavetenskap eller motsvarande utbildning.
Erfarenhet av agilt arbetssätt.
God förmåga att lösa komplexa problem och trivas i tekniskt utmanande miljöer.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
MeriterandeKunskap i Python, C eller C++.
Erfarenhet av att skriva automatiserade testfall.
Erfarenhet av Jira, Confluence, Polarion, NetBeans och Git.
Kunskap inom verktyg för code quality assurance.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388103-1893623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
