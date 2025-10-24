Senior Mekanikkonstruktör | Saab | Järfälla

Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Järfälla
2025-10-24


Visa alla maskiningenjörsjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Experis AB i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige

Är du en erfaren mekanikkonstruktör som trivs i teknikens framkant och vill bidra till utvecklingen av avancerade produkter inom försvars- eller industrisektorn? Vi söker nu en Senior Mekanikkonstruktör till ett långsiktigt uppdrag i Järfälla.

Om rollen

Som Senior Mekanikkonstruktör kommer du att arbeta i team med andra ingenjörer där du ansvarar för kravhantering, konstruktion, dokumentation och tekniska specifikationer. Du bidrar aktivt i utvecklingen av både marina och landbaserade produkter, där precision, kvalitet och samarbete är centralt.

Du kommer även att vara ett viktigt stöd för mindre erfarna konstruktörer, dela med dig av din kunskap och bidra till teamets tekniska utveckling.

Arbetet sker främst i Siemens NX (CAD), Teamcenter och IFS (PDM). Du kommer att arbeta nära produktion och andra teknikområden för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.

Exempel på arbetsuppgifter

Kravhantering och teknisk dokumentation

Konstruktion av komponenter för skärande bearbetning, plåt och gjutning

Support och mentorskap till juniora kollegor

Teknisk problemlösning och förbättringsarbete

Samarbete med produktion vid upprampning och industrialisering

Publiceringsdatum
2025-10-24

Profil
Vi söker dig som har:

Minst 10 års erfarenhet av mekanikkonstruktion

Erfarenhet av Siemens NX, Teamcenter och gärna IFS

God förståelse för produktionsprocesser och mekanisk design

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

Svenskt medborgarskap

Meriterande:

Erfarenhet av rörlig mekanik

Erfarenhet av produktionsnära arbete vid upprampning

Om uppdraget

Plats: Järfälla

Omfattning: Heltid

Start: December 2025

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.

Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag för kvalificerade roller inom Engineering, Finance, IT och Executive. Vi är en del av ManpowerGroup, världsledande inom kompetensförsörjning, och samarbetar med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Genom oss får du tillgång till ett brett nätverk, spännande uppdrag och möjlighet att utvecklas i din karriär.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6845909b-16b1-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Experis AB (org.nr 556855-1104)

Arbetsplats
Jefferson Wells

Kontakt
Ideal Shala
Ideal.Shala@manpower.se

Jobbnummer
9572388

Prenumerera på jobb från Experis AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Experis AB: