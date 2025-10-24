Senior Mekanikkonstruktör | Saab | Järfälla
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som trivs i teknikens framkant och vill bidra till utvecklingen av avancerade produkter inom försvars- eller industrisektorn? Vi söker nu en Senior Mekanikkonstruktör till ett långsiktigt uppdrag i Järfälla.
Om rollen
Som Senior Mekanikkonstruktör kommer du att arbeta i team med andra ingenjörer där du ansvarar för kravhantering, konstruktion, dokumentation och tekniska specifikationer. Du bidrar aktivt i utvecklingen av både marina och landbaserade produkter, där precision, kvalitet och samarbete är centralt.
Du kommer även att vara ett viktigt stöd för mindre erfarna konstruktörer, dela med dig av din kunskap och bidra till teamets tekniska utveckling.
Arbetet sker främst i Siemens NX (CAD), Teamcenter och IFS (PDM). Du kommer att arbeta nära produktion och andra teknikområden för att säkerställa effektiva och hållbara lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter
Kravhantering och teknisk dokumentation
Konstruktion av komponenter för skärande bearbetning, plåt och gjutning
Support och mentorskap till juniora kollegor
Teknisk problemlösning och förbättringsarbete
Samarbete med produktion vid upprampning och industrialisering

Publiceringsdatum
2025-10-24

Profil
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet av mekanikkonstruktion
Erfarenhet av Siemens NX, Teamcenter och gärna IFS
God förståelse för produktionsprocesser och mekanisk design
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Erfarenhet av rörlig mekanik
Erfarenhet av produktionsnära arbete vid upprampning
Om uppdraget
Plats: Järfälla
Omfattning: Heltid
Start: December 2025Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsbolag för kvalificerade roller inom Engineering, Finance, IT och Executive. Vi är en del av ManpowerGroup, världsledande inom kompetensförsörjning, och samarbetar med några av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Genom oss får du tillgång till ett brett nätverk, spännande uppdrag och möjlighet att utvecklas i din karriär. Ersättning
