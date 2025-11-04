Senior Mechanical Engineer
Technogarden AB / Maskiningenjörsjobb / Helsingborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Helsingborg
2025-11-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Technogarden AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lomma
eller i hela Sverige
För anställning hos kund i nordvästra Skåne söker vi nu en erfaren konstruktör med bred teknisk kompetens till ett väl fungerande team med gott samarbetsklimat i en vänlig miljö. Här får du chansen att i samarbete med kompetenta kollegor vara med och utveckla produkter från start till mål. Företaget är ett marknadsledande varumärke med produkter som kombinerar effektivitet och flexibilitet med miljövänligt teknologi. Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Som Senior Mechanical Engineer kommer du att arbeta med konstruktion av systemlösningar och spela en avgörande roll i utvecklingen av företagets produkter. Du kommer att engagera dig i alla aspekter av denna utrustning från mekanik och hydraulik till elektriska systemgränssnitt och programmerbara logikstyrningar(PLC) samt radioteknik och motorer. Konstruktionsarbetet drivs i projektform och utvecklingsprojektens karaktär är både i form av nyutveckling och för aktuell kund skräddarsydda produkter samt vidareutveckling av befintliga produkter. Utöver produktutveckling inkluderat produktion av ritningar för tillverkning samt teknisk dokumentation är man med och tar fram tekniska anbudsunderlag och diskuterar tekniska frågor i samband med anbudsprocesser. Likaså samverkan med leverantörer samt försäljningsavdelningen och kunder med tekniskt stöd under hela anbuds- försäljnings-, leverans- och installationsprocessen. Kvalifikationer
Du har en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik eller liknande, samt flera års erfarenhet som mekanikkonstruktör. Du har kunskap och erfarenhet kring bärande och svetsade konstruktioner. God elektronik och elkunskap är meriterande. Du är van att arbeta i projektform och har en god vana av att arbeta med Cad-verktyg. God svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
För att lyckas i rollen tror vi att du är lyhörd, nyfiken samt kunskapssökande och gillar tekniska utmaningar. Du har ett stort tekniskt intresse, en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du är förtroendeingivande med en god kommunikativ förmåga och kan driva ditt arbete självständigt framåt men med en god samarbetsförmåga både internt och externt mot t ex leverantörer.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder en dynamisk, tekniskt inriktad roll inom ett växande internationellt företag med stark lokal närvaro. Företaget producerar och levererar produkter av högsta kvalitet globalt. Du kommer att bli en värdefull medlem i ett team av skickliga yrkespersoner som lägger både stolthet och glädje i sitt arbete.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Vi arbetar med ett löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Technogarden AB
(org.nr 556276-5189) Arbetsplats
Technogarden Kontakt
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se Jobbnummer
9588882