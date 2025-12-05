Senior Mechanical Design Engineer
Vill du arbeta med avancerad mekanisk design och bidra till en lösning som förändrar energibranschen? För kunds räkning söker vi en Senior Mechanical Design Engineer som vill ta en nyckelroll i utvecklingen av banbrytande turbinteknologi.

Om företaget
Företaget utvecklar teknik som gör vattenkraften mer effektiv och hållbar - och bidrar till övergången till förnybar energi. Lösningen bygger på modulära, flytande turbiner som placeras i ett optimerat nätverk. Det ökar energiproduktionen i befintliga vattenkraftverk utan ny infrastruktur eller miljöpåverkan. Systemet är skalbart, kostnadseffektivt och skonsamt mot naturen.
Teamet består av forskare, ingenjörer och innovatörer som nu tar tekniken till marknaden. Vill du vara med och driva utvecklingen? Då är det här din chans.
Din roll
Som Senior Mechanical Design Engineer blir du en nyckelperson i design och industrialisering av turbinlösningar. Du arbetar med allt från koncept och prototyper till fullskalig produktion - med fokus på prestanda, hållbarhet och kostnadseffektiv tillverkning.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Skapa detaljerade 3D-modeller, CAD-design och monteringsritningar.
- Samarbeta med ingenjörsteamet för att säkerställa prestanda och tillverkningsbarhet.
- Optimera konstruktioner för styrka och hållbarhet.
- Förbereda design för prototyp, testning och produktion.
- Delta i designgranskningar och förbättra designen baserat på testresultat.
Vi tror att du har:
- Masterexamen i maskinteknik, produktdesign eller likvärdig utbildning inom exempelvis industriell design eller produktutveckling.
- Minst 5-7 års erfarenhet av mekanisk design och starka CAD-kunskaper (SolidWorks, Siemens NX, AutoCAD etc.).
- Erfarenhet av roterande mekaniska system (växellådor, axlar, lager etc.).
- God förståelse för hållfasthetsanalys, termisk prestanda och materiallära.
- Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
- Har följt en produkt från koncept till industrialisering.
- Erfarenhet av vattenkraft, förnybar energi eller marina system.
- Har arbetat med turbiner eller roterande delar.
- Delar kundens passion för hållbar energi och vill bidra till missionen.
Varför ska du söka?
- Teknisk utmaning: Du arbetar med avancerad mekanisk design och innovativa lösningar.
- Impact: Du bidrar till en lösning som frigör vattenkraftens fulla potential och möjliggör övergången till grön energi.
- Growth: Hos kunden får du ansvar, möjlighet att påverka och växa snabbt.
Tjänsten är heltid och baserad i Linköping. Giltigt arbetstillstånd för Sverige/EU krävs. Ansökningar behandlas löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
