Senior Master Planner
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Master Planner som blir navet i planeringen och ansvarar för att förmedla fabrikens behov och krav in i S&OP. Rollen omfattar helhetsansvar för produktionsplanering på operativ, taktisk och strategisk nivå, med fokus på att säkerställa rätt kapacitet mot efterfrågan, utveckla planeringsprocesser och driva förbättringar som minskar kostnader och ökar leveransprecision.
Du arbetar nära inköp, produktion och andra nyckelfunktioner och tar ett tydligt ägarskap för prognoser, uppföljning och rapportering kopplat till lager, volym och relevanta KPI:er.
ArbetsuppgifterLeda och samordna produktionsplanering operativt, taktiskt och strategiskt
Säkerställa, följa upp och vidareutveckla inkurransprocessen
Ansvara för S&OP-rapportering samt relevanta KPI:er
Optimera lagernivåer och lagerhållningskostnader
Driva prognoser för volym och lager samt initiera åtgärder för att nå uppsatta mål
Äga MPS/MFG-Pro-data och registervård, inklusive artikelupplägg
Vara sammanhållande funktion i utvecklingsprojekt ur planeringsperspektiv
Bidra till införande av Team Center från fabrikens perspektiv
Vara planeringens representant i lokal ledningsgrupp
Leda och fördela arbetsuppgifter inom planeringsteamet
Agera strukturerat vid avvikelser i inköp (ledtider, leveranser, pris)
KravDjup kunskap inom produktions- och behovsplanering på operativ, taktisk och strategisk nivå
Dokumenterad erfarenhet av prognosarbete, lageroptimering och kostnadsstyrning
Erfarenhet och kunskap inom produktionsberedningsarbete
Erfarenhet och kunskap inom operativt inköp
Erfarenhet av budgetarbete ur ett planerings- och inköpsperspektiv
Förmåga att utveckla processer och mätetal
Mycket god systemvana i MPS/MFG-Pro eller likvärdigt
Vana att arbeta tvärfunktionellt
Projektledning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av Team Center-implementering ur fabrik/planeringsperspektiv
