Senior Machine Learning Computer Vision Engineer
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior Machine Learning / Computer Vision Engineer till ett uppdrag hos ett globalt ledande teknikbolag som utvecklar avancerade plattformar för ADAS och autonom körning. Du blir en del av ett team som bygger kamerabaserade perceptionssystem där kamerakalibrering är en central förutsättning för hög precision, robusthet och säkerhet i fordonsnära funktioner.
I rollen utvecklar du moderna maskininlärningsbaserade kalibreringsalgoritmer och tillhörande ramverk för både utvecklings- och produktplattformar. Du samarbetar nära specialister inom flera tekniska områden och bidrar till funktioner som är avgörande för nästa generations autonoma lösningar.
ArbetsuppgifterUtveckla state-of-the-art ML-baserade algoritmer för kamerakalibrering
Säkerställa korrekt positionering av kamerabaserade funktioner i verkliga koordinater
Bidra till framtagning av korrekt ground truth för annotering, utveckling och validering
Möjliggöra sensorfusion mellan kamera, lidar, radar och andra sensorer
Säkerställa konsistens i multi-kamerasystem med 360° omgivningsuppfattning
Utveckla online (dynamiska) och offline kalibreringsverktyg, inklusive övervakning och validering
Arbeta med ML i samspel med systemtillgänglighet och hårdvarubegränsningar
Samarbeta med team som utvecklar centrala ADAS- och AD-funktioner, exempelvis objektdetektion, fil- och vägdetektion samt trafikskylt- och trafikljusigenkänning
Krav4-8 års relevant erfarenhet inom Machine Learning och/eller Computer Vision
Stark teoretisk och praktisk kompetens inom maskininlärning
Erfarenhet av algoritmutveckling inom geometrisk vision, matematik eller robotik
God erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna i C, C++ och Python
Erfarenhet av systems engineering, gärna för embedded systems
Masterexamen inom matematik, bild- eller signalbehandling, datavetenskap eller motsvarande
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av att deploya maskininlärningsmodeller på embedded plattformar
Fördjupad kompetens inom computer vision-geometri, exempelvis projektiv geometri, kameramodeller, epipolär geometri och homografier
Så ansöker du
