Lagerarbetare - timanställning/sommarjobb
Solar Sverige AB / Lagerjobb / Kumla Visa alla lagerjobb i Kumla
2026-05-26
Arbetsbeskrivning:Vill du vara med och bygga framtidens logistikcenter?
Trivs du i ett fysiskt arbete där du får samarbeta tillsammans med andra? Då kan du vara vår nästa medarbetare till vårt nya logistikcenter i Kumla! Vi söker flera arbetsvilliga personer som är flexibla, ansvarstagande och trivs i en fartfylld miljö. Vidare är du en lagspelare som kan stötta upp för andra och är effektiv.
Nu i början av 2026 togs vårt nya logistikcenter i Kumla drift och kommer att utgöra navet för Solars Sveriges distribution. Under sommaren behöver vi stärka upp vårt team med engagerade medarbetare med och utan truckkort med möjlighet till förlängning i höst. Vi söker medarbetare som har möjlighet att jobba varierande schema. Arbetstiderna förläggs mellan 06.00 - 22.00, måndag till fredag.
Första steget i vår rekryteringsprocess är en gruppintervju på vårt nya logistikcenter i Kumla (Adress: Vissbergagatan 3, 692 35 Kumla). Dessa kommer hållas måndag 8 juni, tisdag 9 juni och onsdag 10 juni. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna medverkan någon av dessa dagar.
Vad erbjuder vi?
Ett dynamiskt lagerarbete i högt tempo.
Möjlighet att bli en del av ett strategiskt viktigt projekt med fokus på tillväxt, hållbarhet och förbättrad arbetsmiljö.
Tidsbegränsad timanställning med möjlighet till förlängning.
Placeringsort Kumla Publiceringsdatum2026-05-26Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkörkort A+B, och erfarenhet av truckkörning (meriterande)
Erfarenhet av att arbeta i SAP (meriterande)
God fysik
Vi erbjuder bland annat förmåner som
Kollektivavtal och tjänstepension är grundläggande självklarheter
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring - Grupp och individ
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi rekryterar löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan reda idag! Vi tar enbart via emot ansökningar via systemet.
I Solars rekryteringsprocess krävs ett utdrag ur belastningsregistret inför en eventuell anställning. Vi är en arbetsgivare med nolltolerans mot alkohol och droger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "849-44201159". Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406)
692 72 KUMLA Arbetsplats
Solar A/S Kontakt
Fru
Julia Skoglund al@solar.se 00000000 Jobbnummer
9927679