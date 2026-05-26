Stödbiträde till Radio Fyris Daglig verksamhet
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-05-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd i Uppsala
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
1 plats(er).
Vill du jobba med att göra olika röster hörda? Olika individer med olika intresseområden. Att stötta personer med funktionsnedsättning att få syssla med de som känns meningsfullt.
Radio Fyris är en opinionsbildande webbradio och daglig verksamhet. Varje vecka producerar vi program inom en rad områden, bland annat sport, nyheter, dataspel och kändisskvaller.
Läs mer om Radio Fyris här
Detta är en timanställning vid behov. Arbetspass erbjuds utifrån verksamhetens behov och kan variera över tid. Arbetstiderna är måndag till fredag, kl. 07.30 till16
Beskrivning av arbetsuppgifter
På Radio Fyris Daglig verksamhet jobbar ett gäng reportrar med att skriva manus, göra research och spela in program.
Som stödbiträde är du där och stöttar varje individ med det som den behöver. Det kan både vara i processen kring radioprogrammet, men också att motivera till aktivitet eller hjälpa till med fysiska behov.Publiceringsdatum2026-05-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen. Har du dessutom kompletterande utbildning inom teknik ser vi det som meriterande. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av arbete med personer med LSS-beslut är det en fördel. Vi ser gärna att du har arbetat inom exempelvis omvårdnad, som kontaktperson, ledsagare eller inom skola.
Rollen kräver ett tekniskt intresse och goda kunskaper inom ljudteknik. Erfarenhet av att spela in exempelvis radio eller poddar är meriterande, liksom kunskap i program som Adobe Audition och Audacity.
Som person är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du har förmåga att kombinera ett professionellt förhållningssätt med ett gott bemötande och kan anpassa ditt agerande efter situation och individ. Du är flexibel och har lätt för att ställa om när förutsättningar förändras. Med ett lösningsfokuserat synsätt ser du möjligheter i förändring och kan snabbt anpassa både arbetssätt och perspektiv. Vi värdesätter också din empatiska förmåga - du kan sätta dig in i andras situationer och förstå deras behov, samtidigt som du behåller din professionella roll.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Verksamhetschef Lina Jansson, 018-727 18 06
Facklig företrädare: Kommunal 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 23 30
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00462". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Lina Jansson 018-727 18 06 Jobbnummer
9927678